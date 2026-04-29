Iğdır\'da ilaçlama yapılan mezarlıkta çalışan 4 kadın işçi zehirlendi

Iğdır'da mezarlıkta temizlik çalışması yapan 4 işçi zehirlenerek tedaviye alındı. İşçilerin, daha önce ilaçlanan mezarlıkta koruyucu ekipmanları olmadan çalışmaları nedeniyle zehirlendikleri öne sürüldü. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma açtı. İddialara göre, Iğdır'da mezarlık alanında yapılan ilaçlamanın ardından gerekli güvenlik önlemleri alınmadan ve alan yeterince güvenli hale getirilmeden işçiler buraya gönderildi. Temizlik ve toplama çalışması için mezarlığa giren 4 kadın işçi, kimyasal kalıntılardan etkilenerek fenalaştı.

BİR KADIN İŞÇİNİN DURUMU AĞIR