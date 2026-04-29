Iğdır'da ilaçlama yapılan mezarlıkta çalışan 4 kadın işçi zehirlendi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Iğdır'da ilaçlama yapılan mezarlıkta çalışan 4 kadın işçi zehirlendi

Haberin Videosunu İzleyin
29.04.2026 11:19  Güncelleme: 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Iğdır'da mezarlıkta temizlik çalışması yapan 4 işçi zehirlenerek tedaviye alındı. İşçilerin, daha önce ilaçlanan mezarlıkta koruyucu ekipmanları olmadan çalışmaları nedeniyle zehirlendikleri öne sürüldü. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma açtı.

Iğdır'da mezarlıkta temizlik çalışması yapan 4 işçi zehirlenerek tedaviye alındı. İşçilerin, daha önce ilaçlanan mezarlıkta koruyucu ekipmanları olmadan çalışmaları nedeniyle zehirlendikleri öne sürüldü. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma açtı. İddialara göre, Iğdır'da mezarlık alanında yapılan ilaçlamanın ardından gerekli güvenlik önlemleri alınmadan ve alan yeterince güvenli hale getirilmeden işçiler buraya gönderildi. Temizlik ve toplama çalışması için mezarlığa giren 4 kadın işçi, kimyasal kalıntılardan etkilenerek fenalaştı.

BİR KADIN İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından işçileri ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İşçilerden birinin sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

İşçilerin maske ve eldiven gibi koruyucu ekipman olmadan çalıştırıldığı ve ilaçlama sonrası bekleme süresine uyulmadan alana yönlendirildikleri öne sürüldü. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 12:14:18. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.