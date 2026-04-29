Fenerbahçe’de görevine son verilen Domenico Tedesco, takıma veda etmek için Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne giriş yaptı. Deneyimli teknik adamın gelişi taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.
Tedesco’nun, sarı-lacivertli futbolcularla vedalaşmak üzere son kez tesislere geldiği öğrenildi. Ayrılık sürecinin ardından gerçekleşen bu ziyaret, duygusal anlara sahne oldu.
Samandıra Can Bartu Tesisleri önünde toplanan taraftarlar, Tedesco’ya sevgi gösterilerinde bulundu. Tecrübeli teknik adama verilen destek dikkat çekerken, ortaya çıkan görüntüler gündem oldu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den kovulan Tedesco Samandıra'da krallar gibi karşılandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?