Fenerbahçe\'den kovulan Tedesco Samandıra\'da krallar gibi karşılandı

Fenerbahçe’de görevine son verilen Domenico Tedesco, takıma veda etmek için Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne giriş yaptı. Deneyimli teknik adamın gelişi taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.

FUTBOLCULARLA VEDALAŞMAYA GELDİ

Tedesco’nun, sarı-lacivertli futbolcularla vedalaşmak üzere son kez tesislere geldiği öğrenildi. Ayrılık sürecinin ardından gerçekleşen bu ziyaret, duygusal anlara sahne oldu.

TARAFTARLARDAN SEVGİ GÖSTERİSİ

Samandıra Can Bartu Tesisleri önünde toplanan taraftarlar, Tedesco’ya sevgi gösterilerinde bulundu. Tecrübeli teknik adama verilen destek dikkat çekerken, ortaya çıkan görüntüler gündem oldu.