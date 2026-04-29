Tedesco\'nun İstanbul\'dan ayrılacağı tarih ve saat belli o+ldu

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Domenico Tedesco’nun İstanbul’dan ayrılacağı tarih ve saat belli oldu. Deneyimli teknik adamın vedası netlik kazandı.
Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Domenico Tedesco, Cuma günü saat 12.20’de İstanbul’dan ayrılacak. Sarı-lacivertli kulüpteki görevine son verilen teknik adam böylece Türkiye defterini kapatacak.
Tedesco’nun, ayrılık öncesi futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştığı, ardından şehirden ayrılma hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi.
