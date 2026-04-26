Bingöl\'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Bingöl’ün Yedisu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 08.01’de gerçekleşen sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

OLUMSUZ DURUM BİLGİSİ YOK

Sabah saatlerinde yaşanan deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer gelişmeleri yakından takip ederken, bölgede yaşayan vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı öğrenildi.

KANDİLLİ "4.3" DEDİ

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 5.1 kilometre derinliğinde meydana geldi.