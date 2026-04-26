"Midemi aldırdım" deyince yanlış anlaşıldı! İşte Bergüzar Korel'in 20 kilo verdiği sırrı
"Midemi aldırdım" deyince yanlış anlaşıldı! İşte Bergüzar Korel'in 20 kilo verdiği sırrı

26.04.2026 08:59
4 ayda 20 kilo veren oyuncu Bergüzar Korel, "Midemi aldırdım" sözlerinin şaka olduğunu söyledi. "Midemi aldırmadım, ironi yaptım" diyen oyuncu zayıflama sürecinde yoğun spor yaptığını ve ciddi bir yeme bozukluğuyla mücadele ettiğini ifade etti. Bergüzar Korel kilo verme sürecini ise “Çok spor yaptım, çok aç kaldım” sözleriyle özetledi.

Bergüzar Korel’in kısa sürede verdiği kilolar sosyal medyada gündem olurken, yaptığı espri yanlış anlaşılınca ünlü oyuncu süreci tüm detaylarıyla açıkladı.

“İRONİ YAPTIM” DİYEREK DÜZELTTİ

4 ayda 20 kilo vermesiyle dikkat çeken Bergüzar Korel, “midemi aldırdım” şeklindeki sözlerinin gerçek sanılması üzerine açıklama yaptı. Oyuncu, bu ifadenin bir şaka olduğunu belirterek “Midemi aldırmadım, ironi yaptım” dedi.

“İĞNEYLE DE ZAYIFLAYABİLİRDİM”

Zayıflama yöntemine dair merak edilenlere de yanıt veren Korel, “İğneyle de zayıflayabilirdim, bu kimseyi ilgilendirmez” ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu, bu yöntemi düşünmesine rağmen tercih etmediğini dile getirdi.

YEME BOZUKLUĞU İTİRAFI

Korel, kilo alma ve verme sürecinin arkasında yeme bozukluğu olduğunu belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Benim ciddi bir yeme bozukluğum vardı. Duygusal yeme bozukluğu olduğunu anladım. 25-30 kilo aldım, verdim” diyen oyuncu, süreçte zorlandığını da ifade etti.

“AÇLIKTAN AĞLADIĞIM ZAMANLAR OLDU”

Zorlu süreci samimi sözlerle anlatan Korel, “Açlıktan ağladığım zamanlar oldu. Saat 3’te yemeği bitiriyordum; sosyal hayatım kalmamıştı” diyerek yaşadıklarını paylaştı.

“ÇOK SPOR YAPTIM, ÇOK AÇ KALDIM”

Ünlü oyuncu, kilo verme sürecini ise “Çok spor yaptım, çok aç kaldım” sözleriyle özetledi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek’ten sosyal medya uyarısı: Yalan algı yapan hesabını verecek Bakan Gürlek’ten sosyal medya uyarısı: Yalan algı yapan hesabını verecek
Gaziantep’ten sonra ikinci ’mehter’ tartışması Denizli’de yaşandı Gaziantep'ten sonra ikinci 'mehter' tartışması Denizli'de yaşandı
Kuruyemişlerin üzerinde fareler cirit attı Kuruyemişlerin üzerinde fareler cirit attı
ABD’li milyoner avcı fillerin altında can verdi ABD'li milyoner avcı fillerin altında can verdi
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
Ankara’da kayınpederini sokak ortasında vuran damat dehşet saçtı Ankara'da kayınpederini sokak ortasında vuran damat dehşet saçtı
Nisan’da kış geri döndü: Kars beyaza büründü Nisan’da kış geri döndü: Kars beyaza büründü
Kış geri döndü Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı Kış geri döndü! Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı
Netanyahu’nun büyükelçi olarak atadığı isme İngiltere’de cinsel istismar suçlaması Netanyahu’nun büyükelçi olarak atadığı isme İngiltere'de cinsel istismar suçlaması

08:30
Uşak’ta görev başındaki polislere ateş açıldı Yaralılar var
Uşak'ta görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var
08:12
Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem
08:04
Trabzon’daki boks maçında büyük kavga Ringe onlarca kişi girdi, yumruklar havda uçuştu
Trabzon'daki boks maçında büyük kavga! Ringe onlarca kişi girdi, yumruklar havda uçuştu
07:41
İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan Trump fotoğrafını paylaştı
İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan! Trump fotoğrafını paylaştı
07:21
Yemekteki saldırının görüntüleri ortaya çıktı Trump’ı apar topar salondan çıkardılar
Yemekteki saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Trump’ı apar topar salondan çıkardılar
07:04
Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı Gizli servis anında müdahale etti
Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı! Gizli servis anında müdahale etti
05:28
Kolombiya’da bombalı saldırıda 14 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
Kolombiya'da bombalı saldırıda 14 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
21:21
Netanyahu’dan Lübnan’a “şiddetli saldırı“ emri
Netanyahu'dan Lübnan'a "şiddetli saldırı" emri
21:21
ABD’de kadın öğretmen öğrencileriyle uygunsuz ilişki kurduğu gerekçesiyle tutuklandı
ABD’de kadın öğretmen öğrencileriyle uygunsuz ilişki kurduğu gerekçesiyle tutuklandı
20:49
İran’ın eski büyükelçisinin Avrupa’daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında
İran'ın eski büyükelçisinin Avrupa'daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında
