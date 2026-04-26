Yemek öncesi yapılan açıklama gündem oldu: Bu akşam sahnede kurşunlar sıkılacak - Son Dakika
Yemek öncesi yapılan açıklama gündem oldu: Bu akşam sahnede kurşunlar sıkılacak

Yemek öncesi yapılan açıklama gündem oldu: Bu akşam sahnede kurşunlar sıkılacak
26.04.2026 09:34
Yemek öncesi yapılan açıklama gündem oldu: Bu akşam sahnede kurşunlar sıkılacak
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in, Trump’ın katıldığı yemek öncesi yaptığı “Bu akşam sahnede kurşunlar sıkılacak” açıklaması, silahlı saldırının ardından yeniden gündeme geldi. Mecazi anlamda kullanılan ifade, saldırı sonrası sosyal medyada tartışma yarattı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırının yankıları sürerken, etkinlik öncesine ait bir röportajdaki ifadeler gündem oldu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in kullandığı “Bu akşam sahnede bazı kurşunlar sıkılacak” sözleri, saldırı sonrası dikkat çeken açıklamalar arasında yer aldı.

KAPIŞMA VURGUSU VE “KURŞUN” İFADESİ

Sunucunun “Kavgaya hazır mısınız?” sorusuna yanıt veren Leavitt, Trump’ın konuşmasının “klasik, eğlenceli ve sert” olacağını belirterek, “Bu akşam sahnede bazı ‘kurşunlar sıkılacak’” ifadelerini kullandı. Leavitt’in bu sözlerle Trump’ın konuşmasındaki sert eleştirileri kastettiği değerlendirildi.

SALDIRI SONRASI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Söz konusu açıklamalar, yemekte yaşanan silahlı saldırının ardından sosyal medyada yeniden gündeme taşındı. Görüntüler kısa sürede yayılırken, ifadelerin zamanlaması dikkat çekti.

SALDIRI ANINDA PANİK YAŞANMIŞTI

Trump’ın da katıldığı yemekte silah seslerinin duyulmasıyla salonda büyük panik yaşanmış, gazeteciler ve davetliler masaların altına sığınmıştı. Gizli servis ekipleri ise Trump’ı saniyeler içinde güvenli şekilde salondan çıkarmıştı.

YORUMLAR TARTIŞMA YARATTI

Yetkililer saldırıyla ilgili soruşturmayı sürdürürken, söz konusu ifadeler mecazi anlam taşımasına rağmen saldırı sonrası yeniden gündeme gelerek tartışma yarattı.

Donald Trump, Son Dakika

Son Dakika Donald Trump Yemek öncesi yapılan açıklama gündem oldu: Bu akşam sahnede kurşunlar sıkılacak - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Yemek öncesi yapılan açıklama gündem oldu: Bu akşam sahnede kurşunlar sıkılacak - Son Dakika
