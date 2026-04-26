Sarıyer\'de üniversite öğrencilerine taciz! Kuaförde yakalandı "Şeytana uydum" dedi

Sarıyer’de gece saatlerinde sokakta yürüyen üniversite öğrencisi iki kadın, iddiaya göre motosikletli bir kişinin fiziksel tacizine uğradı. Olayların ardından kaçan şüpheli, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Etiler’de sahibi olduğu kuaförde gözaltına alınan şüpheli Berkan B.’nin (22), “Alkolün etkisiyle şeytana uydum, pişmanım” dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İLK OLAY RUMELİHİSARI’NDA

İlk olay, 15 Mart Pazar günü saat 04.00 sıralarında Rumelihisarı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstinye’de özel bir üniversitede öğrenci olan Cansu Yaren K.’nin (23) yanına yaklaşan motosikletli bir kişi, pantolonunu indirerek tacizde bulundu. Korkan kadın olay yerinden uzaklaşarak polise şikâyette bulundu.

İKİNCİ OLAY MASLAK’TA

İkinci olay ise 18 Mart Çarşamba günü saat 00.55 sıralarında Maslak Mahallesi’nde yaşandı. Evine yürüyerek giden üniversite öğrencisi Burcu P.’nin (24) yanına yaklaşan motosikletli bir kişi, kadına arkadan yaklaşarak fiziksel tacizde bulundu ve ardından hızla olay yerinden kaçtı.

POLİS KAMERALARDAN TESPİT ETTİ

Olayların ardından harekete geçen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, her iki olayın yaşandığı noktalardaki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kullandığı motosikletin güzergâhını belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Berkan B. olduğu tespit edildi.

KUAFÖRDE YAKALANDI

Polis ekipleri, şüpheliyi Etiler’de sahibi olduğu kuaförde gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul eden Berkan B., “Yaptığımdan dolayı pişmanım. Alkolün etkisiyle bir anlık şeytana uydum” dedi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece “cinsel taciz” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.