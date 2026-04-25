İngiltere'de hastaneler personel açığı nedeniyle hemşireleri doktorların yerine kullanıyor

25.04.2026 14:57
İngiltere'deki hastanelerin doktor sıkıntısı nedeniyle hemşireleri doktorların yerine kullandığı ve "yedek doktorların" daha düşük kalitede bakım sunabileceği yönünde endişelere yol açtığı belirtildi.

İngiliz The Guardian gazetesinin İngiliz Tabipler Birliğinin (BMA) edindiği verilere dayandırdığı haberine göre, çoğunluğu kıdemli hemşirelerden oluşan ve "ileri düzey uygulayıcı" olarak bilinen sağlık çalışanları, acil servis, yenidoğan üniteleri, yoğun bakım ve diğer bölümlerde normalde doktorların yaptığı görevleri üstleniyor.

İngiltere'deki hastanelerin neredeyse yarısı doktor nöbetlerindeki boşlukları kapatmak için ileri düzey uygulayıcıları görevlendiriyor.

BMA, tıbbi rollerde "doktor olmayanların" yaygın şekilde kullanılmasının "kesinlikle güvenli olmadığını" bildirdi ve hastanelerin maliyetleri düşürmek için doktorlardan daha düşük ücretli personel kullanma ihtimali konusunda uyarıda bulundu.

Haberde görüşüne yer verilen Dr. Mel Ryan, "Bu rakamların ortaya koyduğu doktor ikamesinin boyutu son derece endişe verici. Doktorlar ile ileri düzey uygulayıcıların eğitim düzeyi arasında büyük fark var. Buna rağmen birçok işveren tam olarak bunu yapıyor." dedi.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) kapsamındaki birçok kurum, ileri düzey uygulayıcıların acil durum çağrı cihazlarını taşımasına ve hastaları test ya da tedavi için sevk etmesine izin verdiğini doğruladı.

BMA'nın bulguları, bazı hatalı teşhis ve tedavilerin hasta ölümleriyle sonuçlandığı vakaların ardından geldi. Manchester'da 2024'te görülen bir soruşturmada, bir ileri düzey uygulayıcının hastadaki pıhtı riskini fark edememesi nedeniyle söz konusu hastanın yaşamını yitirdiği sonucuna varılmıştı.

İngiltere Kraliyet Hemşirelik Koleji, ileri düzey uygulayıcıların "yüksek beceriye sahip, özerk profesyoneller" olduğunu savunarak, onların diğer mesleklerin yerine geçen kişiler değil, çok disiplinli ekiplerin birer parçası olduklarını ileri sürdü.

Kaynak: AA

Bakan Gürlek’ten sosyal medya uyarısı: Yalan algı yapan hesabını verecek Bakan Gürlek’ten sosyal medya uyarısı: Yalan algı yapan hesabını verecek
Gaziantep’ten sonra ikinci ’mehter’ tartışması Denizli’de yaşandı Gaziantep'ten sonra ikinci 'mehter' tartışması Denizli'de yaşandı
Kuruyemişlerin üzerinde fareler cirit attı Kuruyemişlerin üzerinde fareler cirit attı
ABD’li milyoner avcı fillerin altında can verdi ABD'li milyoner avcı fillerin altında can verdi
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
Ankara’da kayınpederini sokak ortasında vuran damat dehşet saçtı Ankara'da kayınpederini sokak ortasında vuran damat dehşet saçtı

08:12
Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem
08:04
Trabzon’daki boks maçında büyük kavga Ringe onlarca kişi girdi, yumruklar havda uçuştu
Trabzon'daki boks maçında büyük kavga! Ringe onlarca kişi girdi, yumruklar havda uçuştu
07:41
İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan Trump fotoğrafını paylaştı
İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan! Trump fotoğrafını paylaştı
07:21
Yemekteki saldırının görüntüleri ortaya çıktı Trump’ı apar topar salondan çıkardılar
Yemekteki saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Trump’ı apar topar salondan çıkardılar
07:04
Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı Gizli servis anında müdahale etti
Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı! Gizli servis anında müdahale etti
05:28
Kolombiya’da bombalı saldırıda 14 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
Kolombiya'da bombalı saldırıda 14 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
