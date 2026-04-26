Galatasaray taraftarından tepki çeken pankart

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala sarı-kırmızılı taraftarların hazırladığı bir pankart maça damga vurdu.

FRANKLIN&CHOP GÖRSELİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Sarı-kırmızılı taraftar grubu, GTA 5 oyunundaki Franklin & Chop görselini yeniden düzenledi. Taraftarlar, hazırladığı pankartta Mauro Icardi'yi ön plana çıkararak Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu'nu hedef aldı.

TARAFTARLARDAN TEPKİ ÇIĞ GİBİ

Hazırlanan bu pankart sonrası sarı-lacivertli taraftarlar küplere bindi. Sosyal medyada hızla yayılan bu paylaşım sonrası sarı-lacivertliler ezeli rakiplerine büyük tepki gösterdi.

OOSTERWOLDE DE BENZER PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Turkcell Süper Kupa'da ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde de benzer bir paylaşım yapmıştı. Hollandalı oyuncu, gelen tepkiler sonrası paylaşımı kısa süre içerisinde kaldırmıştı.