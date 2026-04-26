Galatasaray taraftarından tepki çeken pankart

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala sarı-kırmızılı taraftarların hazırladığı bir pankart maça damga vurdu.
Sarı-kırmızılı taraftar grubu, GTA 5 oyunundaki Franklin & Chop görselini yeniden düzenledi. Taraftarlar, hazırladığı pankartta Mauro Icardi'yi ön plana çıkararak Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu'nu hedef aldı.
Hazırlanan bu pankart sonrası sarı-lacivertli taraftarlar küplere bindi. Sosyal medyada hızla yayılan bu paylaşım sonrası sarı-lacivertliler ezeli rakiplerine büyük tepki gösterdi.
Turkcell Süper Kupa'da ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde de benzer bir paylaşım yapmıştı. Hollandalı oyuncu, gelen tepkiler sonrası paylaşımı kısa süre içerisinde kaldırmıştı.
