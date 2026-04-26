Şampiyonluk şarkıları söyleyen Amedspor, 90+4\'te yıkıldı

Trendyol 1. Lig'in 37. hafta maçında Amedspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.
Konuk ekip Bodrum FK, maçın henüz 5. dakikasında Ali Aytemur'un gördüğü kırmızı kartın ardından 10 kişi kaldı.
Rakibinin 10 kişi kalmasının ardından baskısını artıran Amedspor, aradığı golü 64. dakikada Daniel Moreno ile buldu.
Mücadeleyi eksik sürdüren Bodrum FK, 90+4'te kullandığı serbest vuruşta İsmail Tarım'ın kafa vuruşuyla skora denge getirdi ve maçın skorunu ilan etti.
Bu sonuçla birlikte haftaya Amedspor, Esenler Erokspor'un Sarıyerspor'a mağlup olmasıyla birlikte 73 puana yükselerek rakibiyle puanını eşitledi. Amedspor, ligin son haftasında Iğdır FK ile deplasmanda oynayacağı müsabakada 3 puan alması durumunda ikili averajda rakibine üstünlüğü sağlayarak Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek ikinci takım olacak.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?