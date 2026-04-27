Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe\'ye başkan adayı olacak mı? Son kararını verdi

Fenerbahçe’de 3-0’lık Galatasaray yenilgisinin ardından kulisler hareketlendi. Sarı-lacivertli camiada olası seçim süreci öncesi dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

ADAYLIK KARARI İDDİASI GÜNDEMDE

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Mehmet Ali Aydınlar seçim olması halinde başkanlığa aday olmayı kabul etti. Bu gelişme, derbi mağlubiyeti sonrası hızlanan tartışmaların merkezine oturdu.

SEÇİM SÜRECİ HAREKETLENİYOR

Alınan ağır yenilgi sonrası yönetim üzerindeki baskı artarken, başkan adaylığı için yeni isimlerin devreye girmesi bekleniyor. Aydınlar’ın adı daha önce de gündeme gelirken, bu iddia sürecin daha da alevlenmesine neden oldu.

CAMİADA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Fenerbahçe’de olası seçim kararı ve adaylık sürecine ilişkin resmi adımların ne zaman atılacağı merak edilirken, sarı-lacivertli camia gelişmeleri yakından takip ediyor.

MEHMET ALİ AYDINLAR KİMDİR?

24 Temmuz 1956 tarihinde dünyaya gelen Mehmet Ali Aydınlar, Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinden biridir. Mali müşavirlik mesleğinden gelen disiplinli iş anlayışıyla kariyerine başlayan Aydınlar, sağlık sektörüne yaptığı stratejik yatırımlarla adını geniş kitlelere duyurmuştur.

1993 yılında kurduğu Acıbadem Sağlık Grubu, kısa sürede büyüyerek yalnızca Türkiye’de değil uluslararası ölçekte de tanınan bir sağlık markasına dönüşmüştür.

İş hayatındaki başarısının yanı sıra spor dünyasında da aktif rol alan Aydınlar, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı görevinde bulunmuş, ayrıca Fenerbahçe yönetiminde yer almıştır.