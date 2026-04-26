Galatasaray\'dan Fener taraftarı için olay şarkı

Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesi RAMS Park’ta dikkat çeken bir an yaşandı. Fenerbahçe taraftarlarının stada giriş yaptığı sırada stat hoparlörlerinden çalan şarkı, atmosferi bir anda yükseltti.
Sarı-lacivertli taraftarlar tribünlere alınırken statta “Rütbeni bileceksin” şarkısının çalınması, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Şarkı seçimi, derbi öncesi rekabetin dozunu artıran bir detay olarak yorumlandı.
İki ezeli rakip arasındaki mücadele öncesinde yaşanan bu an, statta tansiyonun ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
