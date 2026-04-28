Fener taraftarından Tedesco\'yu ağlatacak hamle

Fenerbahçe’de derbi mağlubiyetinin ardından beklenen karar resmen açıklandı. Sarı-lacivertli kulüp, teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyetiyle yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada yalnızca teknik heyetle değil, sportif yapılanmada da ayrılığa gidildiği belirtildi. Sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile de yolların ayrıldığı duyuruldu.

KULÜPTEN TEŞEKKÜR MESAJI

Açıklamada görevlerinden ayrılan isimlere kulübe yaptıkları katkılar için teşekkür edilirken, kariyerlerinin devamı için başarı dilekleri iletildi.

TARAFTARDAN DESTEK: HER ZAMAN YANINDAYIZ

Alınan ayrılık kararının ardından Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada Tedesco’ya destek verdi. Birçok taraftar, İtalyan teknik adama sahip çıkarak her zaman arkasında olduklarını ifade etti. Tedesco’nun takımda sergilediği performans ve yaklaşımı, taraftarların büyük beğenisini kazanmıştı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

40 yaşındaki teknik direktör, Fenerbahçe’nin başında tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Tedesco, bu süreçte 2.00 puan ortalaması yakalayarak istatistiksel olarak da güçlü bir performans ortaya koydu. Alınan bu kararlarla birlikte Fenerbahçe’de yeni teknik direktör ve yapılanma süreci için çalışmaların hız kazanması bekleniyor.