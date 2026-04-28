Binlerce tweet attılar! İşte Fenerbahçe taraftarının Tedesco\'nun yerine istediği isim

28.04.2026 09:30
Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe taraftarı İsmail Kartal’ın göreve getirilmesini isterken, yönetimin de tecrübeli teknik adamı ilk aday olarak değerlendirdiği öne sürüldü.

Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe’de gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Sarı-lacivertli camiada taraftarın beklentisi de netleşmeye başladı.

TARAFTARDAN ORTAK TALEP

Ayrılık kararının ardından sosyal medyada çok sayıda Fenerbahçe taraftarı, İsmail Kartal’ın yeniden göreve getirilmesini istedi. Taraftarlar, tecrübeli teknik adamın takımı toparlayabilecek isim olduğu görüşünde birleşti.

İLK ADAY İSMAİL KARTAL

Yönetimin de vakit kaybetmeden teknik direktör arayışlarına başladığı öğrenildi. Sarı-lacivertli kurmayların listesindeki en güçlü adayın ise camianın yakından tanıdığı İsmail Kartal olduğu ifade ediliyor.

“KURTARICI” ROLÜYLE BİLİNİYOR

Daha önce Fenerbahçe’de birçok kez görev alan ve kritik dönemlerde takımı ayağa kaldıran Kartal’ın, yeniden göreve gelmesi halinde camiadaki havayı hızla değiştirebileceğine inanılıyor.

YÖNETİM VE TARAFTAR AYNI NOKTADA

Hem yönetimin hem de taraftarın aynı isim üzerinde yoğunlaşması, İsmail Kartal ihtimalini daha da güçlendirdi. Önümüzdeki günlerde bu konuda somut adımların atılması bekleniyor.

Domenico Tedesco, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Filinta Filinta:
    Değişmeyen bir tek takımın renkleri kaldı. 2 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
