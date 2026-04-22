İngiltere'de şok eden saldırı: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere'de şok eden saldırı: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı

22.04.2026 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere’nin Bolton kentinde bir kafede yaşanan bıçaklı saldırı, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Hiçbir sebep yokken sinsice yaklaştığı genci bıçaklayan saldırgan, beklemediği bir direnişle karşılaştı. Canını dişine takan kurbanın yumruklu müdahalesiyle geri adım atan saldırganın, olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi bir sandalyeye oturup beklemesi infial yarattı.

İngiltere’nin Bolton kenti, bir kafe içerisinde yaşanan ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan dehşet verici bir saldırıyla sarsıldı. Sıradan bir günün ortasında gerçekleşen bıçaklı saldırı, kurbanın sergilediği inanılmaz direnç ve saldırganın sergilediği tuhaf soğukkanlılıkla dünya gündemine oturdu.

SİNSİCE YAKLAŞTI, DURDUK YERE BIÇAKLA SALDIRDI

Olay, dükkan içerisinde kendi halinde oturan bir gencin, yanına yaklaşan şahsın niyetinden habersiz olduğu anlarda başladı. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre saldırgan, ortada hiçbir sebep yokken aniden çıkardığı bıçakla genci hedef aldı. Kafe çalışanları, saniyeler içinde gerçekleşen saldırıyla büyük bir şok yaşadı.

ANINDA KARŞILIK VERDİ

Saldırıya uğrayan genç, aldığı ilk darbenin ardından hayatta kalma içgüdüsüyle saldırgana karşı koydu. Uzun süre boyunca saldırganı yumruklayan genç, canını dişine takarak şok saldırıyı püskürtmeyi başardı. Arbedenin ardından saldırganın elinden kurtulan gencin yaşadığı büyük dehşet de kameraya yansıdı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ SANDALYEYE OTURDU

Olayın en sıra dışı ve kan dondurucu detayı ise saldırı sonrasında yaşandı. Saldırgan hiçbir şey olmamış gibi boş bir sandalyeye oturdu ve bir süre o şekilde bekleyerek pişkinliğin sınırlarını zorladı.

İngiltere, Saldırı, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:23
Galatasaray’ın Gençlerbirliği maçı 11’inde Osimhen detayı
19:15
Amedspor şampiyonluk ateşini yaktı
18:38
Ekrem İmamoğlu’nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı
18:15
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN’ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
18:13
Üsküdar’da 18 yıl önceki cinayet ’kan örneği’ ile çözüldü
17:42
MHP’li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.