Galatasaray\'ın Gençlerbirliği maçı 11\'inde Osimhen detayı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni kendi sahasında konuk edecek.
RAMS Park'taki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Oğuzhan Aksu'nun yöneteceği müsabakanın VAR hakemi Eren Özyemişcioğlu oldu. Mücadele, ATV ekranlarından yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool mücadelesinde kolundan sakatlanan Victor Osimhen, uzun bir aranın ardından takıma geri döndü. Gençlerbirliği karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı merakla beklenen Nijeryalı yıldız, yedek kulübesinde yer aldı. Osimhen'in mücadelenin son bölümlerinde süre alması bekleniyor.
İşte Galatasaray'ın ilk 11'i:
Günay Güvenç, Sacha Boey, Singo, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Nhaga, Mario Lemina, Leroy Sane, Ahmed Kutucu, Noa Lang, Icardi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?