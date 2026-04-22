Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'inde Osimhen detayı
Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'inde Osimhen detayı

22.04.2026 19:23
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Galatasaray'da sakatlığını atlatan Victor Osimhen, mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni kendi sahasında konuk edecek.

ZORLU MAÇ SAAT 20.30'DA

RAMS Park'taki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Oğuzhan Aksu'nun yöneteceği müsabakanın VAR hakemi Eren Özyemişcioğlu oldu. Mücadele, ATV ekranlarından yayınlanacak.

OSIMHEN YEDEK KULÜBESİNDE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool mücadelesinde kolundan sakatlanan Victor Osimhen, uzun bir aranın ardından takıma geri döndü. Gençlerbirliği karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı merakla beklenen Nijeryalı yıldız, yedek kulübesinde yer aldı. Osimhen'in mücadelenin son bölümlerinde süre alması bekleniyor. 

İşte Galatasaray'ın ilk 11'i:

Günay Güvenç, Sacha Boey, Singo, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Nhaga, Mario Lemina, Leroy Sane, Ahmed Kutucu, Noa Lang, Icardi.

Gençlerbirliği, Victor Osimhen, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartal’da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi Kartal'da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi
İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
Tarihi yapıda tepki çeken halay Tarihi yapıda tepki çeken halay
Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı
Real Madrid’in yeni kahramanı Arda Güler’i öve öve bitiremediler Real Madrid'in yeni kahramanı! Arda Güler'i öve öve bitiremediler
Tuncay Sonel, cezaevine götürülürken ellerini montuyla kapattı Tuncay Sonel, cezaevine götürülürken ellerini montuyla kapattı
Gaziantep FK’nin yeni teknik direktörü belli oldu Gaziantep FK'nin yeni teknik direktörü belli oldu

19:15
Amedspor şampiyonluk ateşini yaktı
Amedspor şampiyonluk ateşini yaktı
18:57
Beşiktaş transferde büyük oynuyor 25 gole katkı yapan sol bek Grimaldo ile el sıkışıldı
Beşiktaş transferde büyük oynuyor! 25 gole katkı yapan sol bek Grimaldo ile el sıkışıldı
18:38
Ekrem İmamoğlu’nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı
Ekrem İmamoğlu'nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı
18:15
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN’ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN'ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
18:13
Üsküdar’da 18 yıl önceki cinayet ’kan örneği’ ile çözüldü
Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü
17:42
MHP’li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
17:25
Ağrı’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
16:15
Gülistan’ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
