Hastanede Bıçaklı Kavga: İki Taraf Yeniden Çatıştı

22.04.2026 19:09
Şanlıurfa'da hastanede çıkan bıçaklı kavgada yaralı ile karşı tarafın yakınları kavga etti.

ŞANLIURFA'da bıçaklı kavga sonrası hastaneye kaldırılan yaralı ve karşı tarafın yakınları, acil serviste karşılaşınca yeniden kavga çıktı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay akşam saatlerinde, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Bu sırada yaralı ile karşı tarafın yakınlarının acil serviste karşı karşıya gelmesi üzerine tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirine saldırırken, hastane koridorlarında tekme ve yumruklu kavga nedeniyle tedavi için gelen hasta ve yakınları büyük panik yaşadı. Sandalyelerin üzerinden atlayarak birbirlerine saldıran tarafları ayırmakta hastanenin özel güvenlik görevlileri yetersiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yaşanan arbede, hastanede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera:/ŞANLIURFA,

Kaynak: DHA

