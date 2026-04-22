Üye Girişi
Son Dakika Logo

''Başkan adayını belirleyecek'' iddiaları sonrası Aziz Yıldırım'dan jet hızında açıklama

22.04.2026 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın kulübün gidişatından rahatsız olmasının ardından özel bir yemekte camianın önde gelen isimleriyle buluştuğu ve başkanlık için aday belirleme kararı alarak kulübü seçime götürmeye hazırlandığı iddia edilmişti. Aziz Yıldırım, bu iddialar hakkında açıklama yaparak, ortaya atılan haberlerin yalan olduğunu ifade etti.

''İSTEĞİM YA DA MİSYONUM OLAMAZ''

Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada "Bugün bir YouTube kanalında "Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım bu perşembe özel bir yemek düzenleyecek ve başkan adayı belirlenecek" şeklinde bir iddia ortaya atılmıştır. Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumla ilgili görüşlerimi ve neler yapılması gerektiğine dair düşüncelerimi açıkladım. Benim Fenerbahçe başkanını belirlemek gibi bir isteğim ya da misyonum olamaz. Fenerbahçe kongre üyeleri seçim zamanı önlerine gelen adaylardan birini seçer ve bu konuda değerlendirmesini yapar. Fenerbahçe'nin başkanını belirlemek gibi bir arzum ya da amacım bulunmamaktadır. Lütfen benim ağzımdan duymadığınız hiçbir şeye inanmayınız." ifadelerini kullandı. 

Aziz Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde:

"Bugün bir YouTube kanalında "Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım bu perşembe özel bir yemek düzenleyecek ve başkan adayı belirlenecek" şeklinde bir iddia ortaya atılmıştır.

Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumla ilgili görüşlerimi ve neler yapılması gerektiğine dair düşüncelerimi açıkladım.

Benim Fenerbahçe başkanını belirlemek gibi bir isteğim ya da misyonum olamaz.

Fenerbahçe kongre üyeleri seçim zamanı önlerine gelen adaylardan birini seçer ve bu konuda değerlendirmesini yapar.

Üzülerek söylemeliyim ki Youtube ve sosyal medya mecralarında kebapçıdan gazeteci olduğu için maalesef bu gibi haberlerle karşılaşabiliyoruz.

Bu tarz asparagas iddiaların tek amacı kişisel reklam yapmak, etkileşim kovalamak ve camiada kendini önemli biri gibi gösterip alan kazanmaya çalışmaktır.

Bir kez daha belirtmeliyim ki benim iddia edildiği üzere Fenerbahçe'nin başkanını belirlemek gibi bir arzum ya da amacım bulunmamaktadır.

Lütfen benim ağzımdan duymadığınız hiçbir şeye inanmayınız.

Bu gibi haber yapanlara şunu söylüyorum:

Yaptığınız her yalan ve yanlış haberin sorumluluğunu taşıyın. Çünkü yalan haberlerle kamuoyu oluşturmaya çalışıyorsunuz.

Saygılarımla."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 19:34:07. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.