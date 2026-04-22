Amedspor şampiyonluk ateşini yaktı

Trendyol 1. Lig'de sezonun bitimine kısa süre kala Süper Lig'e doğrudan yükselecek ikinci takım, 2 maç sonunda netlik kazanacak.

AMEDSPOR KRİTİK VİRAJDA

Geçtiğimiz hafta Bandırma spor yenilgisi ile ilk 2 yarışında avantaj kaybeden Amed Sportif Faaliyetler kalan iki maçı alarak rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek. Bodrum FK maçı hazırlıklarına devam eden Amed Sportif Faaliyetler'de kulüp Başkanı Nahit Eren, Teknik Direktör Mesut Bakkal, oyuncular Erce Kardeşler, Mbaye Diagne, Mehmet Yeşil, Çekdar Orhan ve Florent Hasani basın toplantısı düzenledi.

''SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ''

Başkan Eren, kalan maçları kazanarak şampiyon olacaklarını söyledi. Eren, "Evet, iki maçımız var. Ama tabii ki elimizdeki bir avantajı kaybettik. Ancak en kötü ihtimalle, 2 maçtan sonra yine aynı cümleyi tekrarlıyorum; 3 maç da olsa, bu maçları alıp Süper Lig'e çıkacağız. Biz buna hep inandık. Arkadaşlarımıza da hep inandık. Birlikte bu yola çıktık. Lider olduğumuzda da bu arkadaşlarımızla lider olduk. Puan kazanınca da kaybedince de birlikteyiz. Ama ben bir kulüp başkanı olarak, bu kadar büyük umutlarla Süper Lig’e çıkma konusunda toplumda Amedspor için oluşan umudun bir nebze de olsa kırılmasından dolayı özrümü tabii ki dile getiririm. Bütün arkadaşlarım, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarımız Evet, eğer bugün bu sonuçla elimizdeki avantajı yitirmişsek, bizler de kendimizi sorguluyoruz. Bu sonuca sebebiyet veren konuları tek tek masaya yatırıyoruz. Nitekim Bandırmaspor maçından sonra herhangi bir bahaneye sığınmadan futbolcularımız ve teknik heyetimizle oturup uzun uzun bu konuyu değerlendirdik" dedi.

Stresli bir süreçten geçtiklerini, ligin sonuna yaklaşırken beklentileri karşılamak konusunda futbolcuların öz güvenine ve emeğine herkesin saygı duyması gerektiğini vurgulayan Eren, şu ifadeleri kullandı:

''Maçın sonucuna etki eden, maalesef bizim dışımızdaki etkenlerin olduğunu da kamuoyu gözlemledi. Evet, bir karşılaşmada eksik kalmak zor. Ama biz bugüne kadar hakemlerle ilgili hiç konuşmadık, konuşmamaya da özen gösterdik. Ancak bu karşılaşmadan sonra Türkiye Futbol Federasyonunun ilgili yetkilileriyle temas kurduk. Hem kendi maçımızın hem de ligde mücadele ettiğimiz diğer takımın son maçının izlenmesini, pozisyonların değerlendirilmesini rica ettik. Nitekim birçok itirazımızda haklı olduğumuz kendileri tarafından da görüldü. Biz hep şunu söyledik: Eşit ve adil bir yarış istiyoruz. Hak edenin emeğiyle, mücadelesiyle sonuca ulaşmasını talep ediyoruz. Ancak son süreçte bu konuda eşitliğin ve adalet duygusunun zarar gördüğünü hepimiz gördük. Sadece biz değil, Türkiye’nin dört bir yanındaki spor kamuoyu da bu pozisyonları değerlendirdi ve tespitlerini yaptı. Bugün itiraz ettiğimiz noktalarda haklı olduğumuz onlar tarafından da ifade edildi."

''EĞER ŞAMPİYON OLACAKSAK HEMEN GİDEYİM''

Daha sonra söz alan Teknik Direktör Mesut Bakkal, ''Eğer şampiyon olacaksak, ben hemen gideyim. Hemen, şimdi. Önemli olan burada Amed’in şampiyonluğu. Önemli olan bu ve bunun için hep beraber buradayız, oyuncu grubuyla birlikte. Tam 54-55 gündür buradayım, daha dışarıda yemek yemedim, bir tane ziyarete gitmedim. Biz de biliyoruz bazı şeyleri eksik yaptık. Biz de biliyoruz, ilk defa yapmıyoruz bu işi. Bakın, tam kenetleneceğimiz, sineye çekeceğimiz dönemde yaptığımız işe bakın. Bu kadar mı zor iki hafta, on gün bize destek vermek? Amed’e destek vermek bu kadar mı zor? Bizi buraya getiren ne, biliyorsunuz değil mi? Yaşadığımız olaylar. Bunu samimiyetle söylüyorum. Herkesten de özür diliyorum. Ama ben burayı çok seviyorum. Buranın şampiyon olmasını herkesten çok ben istiyorum" ifadelerini kullandı.

''HER HALÜKARDA SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ''

Futbolculardan Mbaye Diagne ise, "Benim inandığım şey Süper Lig'e çıkacağız ve bundan sonuna kadar eminim. Birinci, ikinci ve play-off fark etmeksizin, biz her halükarda Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu.