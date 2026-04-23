Huzur Partisi İlçe Başkanı Orhan Avcı’nın bıyıkları dünya basınında olay oldu! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.04.2026 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl’ün Karlıova ilçesinden gelen haber tüm dünyayı sarsıyor! Huzur Partisi İlçe Başkanı Orhan Avcı’nın olağanüstü bıyıkları sosyal medyada viral oldu. "Pandemi Bitmedi mi? Neden Hala Maske Takıyor?" yorumları yapılıyor.

Siyaset dünyasında genellikle seçim vaatleri, ekonomi politikaları veya diplomatik krizler gündem olurken; Bingöl’ün Karlıova ilçesinden gelen bir haber, tüm bu klasik gündemleri bir kenara iterek dünya basınını ve sosyal medyayı ele geçirdi. Huzur Partisi Karlıova İlçe Başkanı olarak atanan Orhan Avcı, göreve başladığı ilk günden itibaren siyasi kimliğinden ziyade, eşi benzeri görülmemiş bıyıklarıyla küresel bir internet fenomenine dönüştü.

Nisan 2026 itibarıyla görevi tebliğ edilen Avcı’nın partisi tarafından paylaşılan ilk resmi fotoğrafı, sadece Türkiye’de değil; Amerika’dan Japonya’ya, İngiltere’den Brezilya’ya kadar milyonlarca kişi tarafından paylaşılarak dijital bir çılgınlığa yol açtı.

"Pandemi Bitmedi mi? Neden Hala Maske Takıyor?"

Orhan Avcı’nın bıyıklarının gürlüğü ve yüzünün alt kısmını neredeyse tamamen kapatan hacmi, sosyal medya kullanıcıları arasında en çok "maske" benzetmesiyle karşılık buldu. Fotoğrafın viral olmasının ardından yapılan yorumlarda, bıyıkların bir kumaş maske kadar nizami ve kaplayıcı durması espri oklarının hedefi oldu.

Dünya çapında on binlerce etkileşim alan bazı yorumlarda şu ifadeler dikkat çekti:

"Pandemi bitti sanıyorduk ama bu beyefendi önlemi elden bırakmamış, doğal maskesiyle geziyor!"

"Dünyanın en güvenli ve en şık N95 maskesi: Karlıova stili."

"Sıfır risk, maksimum karizma; bu bıyıkların arasından bir virüsün geçmesi imkansız."

"Bıyığın Üstünde Yüz Var!"

Espri fırtınası sadece maske benzetmesiyle sınırlı kalmadı. Avcı’nın bıyıklarının yüzündeki hakimiyeti, anatomik şakalara da kapı araladı. Sosyal medya platformu X ve Reddit’te dönen en popüler geyiklerden biri, bıyığın ana gövde olduğu, Orhan Avcı’nın yüzünün ise bu bıyığın üzerinde "küçük bir eklenti" gibi durduğu yönündeydi.

Yabancı bir içerik üreticisinin "Bu adamın bıyığı yok, bıyığın üzerinde bir adam var" yorumu, kısa sürede 2026’nın en çok beğenilen mizah paylaşımları arasına girdi. Uluslararası tabloid gazeteleri ise haberi, "Türkiye’nin en görkemli bıyığı: Kendi posta kodu olan bir yüz!" başlıklarıyla okuyucularına duyurdu.

Karlıova ve Huzur Partisi Gündemde

Karlıova gibi sakin bir ilçenin bir anda dünya basınının odağına yerleşmesi, bölge halkı ve Huzur Partisi tarafından da ilgiyle karşılandı. Partinin yerel yetkilileri, Orhan Avcı’nın bıyıklarının yarattığı bu ilginin partiye olan merakı artırdığını belirterek; "Başkanımız sadece tarzıyla değil, hizmetleriyle de Karlıova’yı dünyaya tanıtacaktır" açıklamasında bulundu.

Orhan Avcı ise kendisine yönelik bu yoğun ilgiyi ve yapılan esprileri büyük bir olgunlukla karşılıyor. Karlıova sokaklarında şimdiden efsaneleşen Avcı, hemşehrilerinin sevgisini kazanırken bir yandan da uluslararası basının röportaj taleplerine yetişmeye çalışıyor.

Nisan 2026’nın en çok konuşulan ismi olan Orhan Avcı, bıyıklarıyla sadece bir moda ikonu değil, aynı zamanda dijital çağın sınırları nasıl kolayca aştığının en canlı kanıtı oldu.

Türkiye, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:57
15:56
15:37
15:29
15:20
15:12
14:13
14:01
13:01
12:50
12:48
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 16:38:36. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.