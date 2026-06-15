Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

15.06.2026 22:49
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İstanbul Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, oyuncunun annesiyle birlikte bir restoranda vakit geçirdiği ve daha sonra yaşadığı apartmana giriş yaptığı anlar yer aldı. Öte yandan İrtem'in binaya girişi sırasında annesinin koluna girdiği de görüldü.

Ünlü oyuncu Ece İrtem, Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

KESİN SONUÇ OTOPSİ RAPORU İLE AÇIKLIĞA KAVUŞACAK

Oyuncunun bağlı bulunduğu menajerlik şirketinin sanal medya hesabından İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun'un açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, "Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12.00 sıralarında vefat etmiştir. Olay kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum." ifadeleri kullanıldı.

Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ece İrtem'in annesi ile restorana girip oturduğu, ardından bir arkadaşıyla olan görüntüleri kaydedildi.

Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

İrtem'in yaşadığı evin güvenlik kamerası görüntülerinde ise annesiyle beraber binaya giriş yaptığı anlar yer aldı. Öte yandan görüntülerde Ece İrtem'in binaya girerken annesinin koluna girdiği görüldü.

Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

14 Haziran doğumlu olduğu öğrenilen oyuncunun dün doğum gününü kutladığı biliniyor.

Kaynak: DHA

Kalp Krizi, 3. Sayfa, İstanbul, Kadıköy, Magazin, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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