Suriye'de matematik sınavı krizi! Öğrenciler perişan oldu - Son Dakika
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Suriye'de matematik sınavı krizi! Öğrenciler perişan oldu

15.06.2026 08:14
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Suriye'de lise bitirme sınavına giren öğrenciler, matematik sorularının beklenenden çok daha zor olduğunu belirterek sınav çıkışında tepki gösterdi. Bazı öğrenciler gözyaşlarına hakim olamazken, aileler sınav sistemini eleştirerek soruların öğrencilerin seviyesine uygun hazırlanması gerektiğini savundu. Matematik sınavı ülke genelinde tartışma konusu oldu.

Suriye'de lise bitirme sınavına giren öğrenciler, matematik testinin beklenenden çok daha zor olduğunu belirterek sınav merkezlerinin önünde tepki gösterdi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde bazı öğrencilerin gözyaşlarını tutamadığı, ailelerin ise sınav sistemini eleştirdiği görüldü.

SINAV ÇIKIŞINDA DUYGUSAL ANLAR

Suriye'de gerçekleştirilen lise bitirme sınavlarının ardından matematik oturumu tartışma konusu oldu. Sınav merkezlerinden çıkan öğrenciler, soruların müfredata göre aşırı zor olduğunu ve süreyi yetiştirmekte zorlandıklarını söyledi.

Yayılan görüntülerde, sınavdan çıkan bazı öğrencilerin basın mensuplarına konuşurken ağladığı ve büyük hayal kırıklığı yaşadığı görüldü.

AİLELERDEN TEPKİ

Sınav merkezlerinin önünde bekleyen aileler de sonuçlara tepki gösterdi. Veliler, üniversiteye giriş açısından kritik öneme sahip olan sınavlarda öğrencilerin seviyesine uygun soru hazırlanması gerektiğini savundu.

Bazı veliler, tek bir sınavın öğrencilerin geleceğini belirlemesinin ciddi baskı oluşturduğunu dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Matematik sınavına ilişkin görüntüler kısa sürede ülke genelinde geniş yankı uyandırdı. Öğrenciler ve eğitim çevreleri, soruların zorluk derecesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken, sınav sistemine yönelik eleştiriler de yeniden gündeme geldi.

Yetkililerden sınavın zorluk seviyesine ilişkin resmi bir açıklama bekleniyor.

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Son Dakika Dünya Suriye'de matematik sınavı krizi! Öğrenciler perişan oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali Murat Çetinkaya Ali Murat Çetinkaya:
    Bunlar Türkiye'de doğan çocuklar ve burada eğitim görmüş çocuklar normal 0 0 Yanıtla
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