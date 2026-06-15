Silivri Belediyesi'ne Yolsuzluk Soruşturması - Son Dakika
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Silivri Belediyesi'ne Yolsuzluk Soruşturması

15.06.2026 07:22
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Silivri Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısı'nın da aralarında bulunduğu şahıslar gözaltında.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında; Silivri Belediyesi'nde bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri/kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, mal varlığı edinimi ve belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu belirlendi. 

Silivri Belediyesi'ne Yolsuzluk Soruşturması

Belediyeye ait tescil harici/park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması suretiyle 21 milyon 522 bin TL kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapıldı. Çalışmalar sonucunda , 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma', 'rüşvet alma-verme', 'irtikâp', 'nüfuz ticareti', 'görevi kötüye kullanma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma', 'imar kirliliğine neden olma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Silivri Belediyesi'ne Yolsuzluk Soruşturması

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Soruşturma kapsamında, eylemlerin örgütlü yapı içerisinde işlendiği, örgütün kurucusu ve yöneticisi konumunda bulunduğu değerlendirilen Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile birlikte hareket ettiği belirtilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Silivri Belediyesi'ne Yolsuzluk Soruşturması

Soruşturma kapsamında 12 Haziran Cuma günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz, CHP Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Aykut Batur, Özel Kalem Müdürü Aşkın K. İbrahim K., Mustafa D., Serdar T., Yalçın T., Adem K., Ayla C., Yavuz D., Nihat N. S., Murat T., Gökhan T., Naci A., ve Adem T. gözaltına alındı.

Silivri Belediyesi'ne Yolsuzluk Soruşturması

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Şüpheliler sabah saatlerinde güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaynak: DHA

Silivri Belediyesi, Yerel Haberler, Bora Balcıoğlu, Fatih Yavuz, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri Belediyesi'ne Yolsuzluk Soruşturması - Son Dakika

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