Trump'tan skandal Ukrayna çıkışı: Kadınları hariç hayranı değilim - Son Dakika
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Trump'tan skandal Ukrayna çıkışı: Kadınları hariç hayranı değilim

Trump\'tan skandal Ukrayna çıkışı: Kadınları hariç hayranı değilim
21.06.2026 01:33
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya yönelik politikaları ve Kiev yönetimiyle ilişkilerine dair dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile askeri ve finansal yardımlar konusunda yaşadığı gerilimlerle sık sık gündeme gelen Trump, ülkeye karşı mesafeli duruşunu açıkça ifade etti. Trump, düzenlediği basın toplantısında, "Ukrayna'nın büyük bir hayranı değilim. Kadınları hariç. Onlar Miss Universe'ü kazanmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Zaman zaman söyledikleri ve kendine has üslubuyla tüm dünyayı şaşkına çeviren ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası kamuoyunda çok konuşulacak yeni bir çıkışa daha imza attı. Ukrayna ile ilişkilere ve ülkeye bakışına dair değerlendirmelerde bulunan Trump, yine diplomatik teamüllerin dışına çıkan ezber bozucu ifadeler kullandı.

"KADINLARI HARİÇ UKRAYNA HAYRANI DEĞİLİM"

Ukrayna’ya yönelik mesafeli duruşunu gizlemeyen ve ülkeye yapılan yardımlar konusunda sık sık eleştirel tavrıyla bilinen Trump, bu kez konuyu çok farklı bir noktaya taşıdı. Trump, Ukrayna halkı ve ülkenin kadınlarından bahsederken şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'nın büyük bir hayranı değilim. Kadınları hariç. Onlar Miss Universe'ü (Kainat Güzellik Yarışması) kazanmaya devam ediyorlar."

ZELENSKİ İLE İNİŞLİ ÇIKIŞLI İLİŞKİ 

Siyasi kariyeri boyunca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile olan ilişkisi inişli çıkışlı bir grafikte seyreden ve her açıklamasıyla küresel siyaseti sarsan Donald Trump, Kiev yönetimine yönelik eleştirileriyle sık sık gündeme geliyor. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşı sürecinde ABD’nin Kiev'e yaptığı milyarlarca dolarlık askeri ve finansal yardımları sert bir dille eleştiren Trump, Zelenski’yi her fırsatta "tarihin en büyük pazarlamacısı" olarak nitelendirmişti.

Öyle ki Zelenskiy'nin 28 Şubat 2025'te Beyaz Saray'ı ziyareti tam bir hezimet olmuştu. Zelenski ile Trump'ın  Beyaz Saray'daki basına açık toplantı gergin geçmişti. İki lider görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamış ancak birlikte yapılacak basın toplantısı iptal edilmişti. Zelenski'ye Beyaz Saray'ı terk etmesi söylenmiş ve Trump, "Barışa hazır olduğunda geri dön" demişti. 

MİSS UNİVERSE ORGANİZASYONUNU ESKİ SAHİBİ 

Öte yandan geçmiş yıllarda dünyaca ünlü Miss Universe (Kainat Güzellik Yarışması) organizasyonunun sahibi olan Trump’ın, küresel siyasetin ve askeri krizlerin merkezindeki bir ülkeyi güzellik yarışmaları üzerinden değerlendirmesi şaşkınlık yarattı.

Donald Trump, Miss Universe Organizasyonu'nun (Miss Universe, Miss USA ve Miss Teen USA yarışmaları) sahibiydi.1996 yılında organizasyonun haklarının bir kısmını satın alan Trump, daha sonra NBC'nin hisselerini de devralarak yarışmanın tek sahibi oldu. Eylül 2015'te bu organizasyonun tamamını WME/IMG adlı eğlence şirketine sattı. 

Siyasi arenada ezber bozan ve her açıklamasıyla küresel çapta tartışma başlatan ABD Başkanı'nın bu sözleri, diplomatik çevrelerde ve sosyal medyada şimdiden yeni bir polemiğin fitilini ateşlemiş durumda.

Volodimir Zelenskiy, Donald Trump, ABD Başkanı, Ukrayna, Dünya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika ABD Trump'tan skandal Ukrayna çıkışı: Kadınları hariç hayranı değilim - Son Dakika

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