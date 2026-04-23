Özkan Yalım soruşturmasında "Uşakspor perdesiyle pavyonlardan para topladı" iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özkan Yalım soruşturmasında "Uşakspor perdesiyle pavyonlardan para topladı" iddiası

23.04.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Uşak Belediyesi’ne yönelik soruşturmasında, Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın Uşakspor perdesiyle para topladığı iddialarına ilişkin yeni bir tanık ifadesi ortaya çıktı. Tanık, pavyonlardan “bağış” adı altında milyonlarca lira toplandığını öne sürerken, paraların akıbetinin belirsiz olduğunu belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Uşak Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında çarpıcı bir tanık ifadesi daha ortaya çıktı. Tanık, tutuklu Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, "Uşakspor için para lazım" gerekçesiyle eğlence sektörü işletmecilerinden sistematik şekilde para topladığını iddia etti. Toplanan milyonların akıbeti ise belirsizliğini koruyor.

“PARA LAZIM” DİYEREK ÇAĞIRDI

Soruşturma dosyasına giren tanık ifadesine göre, olay 12 Eylül 2024 tarihinde başladı. Tanık ve ağabeyi, belediyeye çağrıldıktan sonra doğrudan Başkan Özkan Yalım’ın makamına alındı.

Kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşmede Yalım’ın “Uşakspor için acil para lazım” diyerek 1 milyon TL nakit ve milyonlarca liralık çek talep ettiği ifade edildi. Tanık, bu anları kayıt altına almak zorunda kaldığını da beyan etti.

1 MİLYON TL’Yİ POŞETLE TESLİM ETTİLER

Tanık ifadesinde, görüşmenin ardından araçlarında bulunan 1 milyon TL nakit parayı poşet içerisinde alarak başkana teslim ettiklerini açıkça anlattı. Paranın belediye personeli tarafından saydırıldığı ve ardından masaya getirildiği de ifade edildi.

Aynı görüşmede çok sayıda çekin getirildiği, çekler üzerinden futbolculara ödeme planı yapıldığı da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

PARA TOPLAMA İŞİ AĞABEYİNE DEVREDİLDİ

İfadeye göre süreç bununla da sınırlı kalmadı. Uşak’taki eğlence mekanı sahipleriyle yapılan toplantılarda, belediye tarafından kesilen cezalar karşılığında “bağış” adı altında para talep edildi.

Bu süreçte para toplama organizasyonunun doğrudan tanığın ağabeyine verildiği, işletme sahiplerinden kişi başı yüz binlerce lira toplandığı belirtildi. Tanık, birçok ödemenin elden, bir kısmının ise banka üzerinden yapıldığını ifade etti.

“ÖDEMEYEN GELMESİN” TALİMATI

İkinci toplantıda Başkan Yalım’ın daha sert bir tutum sergilediği ifade edildi. Tanık, Yalım’ın “Ödemeyen olursa yarın işi düştüğünde bize gelmesin” diyerek açık şekilde baskı kurduğunu söyledi.

Toplantı sonrası işletme sahiplerinin kendi aralarında ödeme planı yaptığı, ancak süreç ilerledikçe belediyenin vadettiği kolaylıkların sağlanmadığı da ifade edildi.

TOPLANAN PARALARIN AKIBETİ BELİRSİZ

Tanık ifadesinde en dikkat çeken noktalardan biri ise toplanan paraların nereye gittiğine dair herhangi bir bilginin olmaması oldu. Yüz binlerce lira ve milyonluk ödemelerin akıbetinin bilinmediği, bu paraların Uşakspor’a mı yoksa başka yerlere mi aktarıldığının net olmadığı belirtildi.

UŞAK SORUŞTURMASI DERİNLEŞİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ortaya çıkan bu yeni ifade, dosyaya kritik bir boyut kazandırdı. Tanığın detaylı anlatımı, belediye içindeki para trafiğine ve sistematik tahsilat iddialarına ışık tutarken, soruşturmanın yeni gözaltı ve tutuklamalarla genişleyebileceği değerlendiriliyor.

Uşak Belediyesi’ne yönelik operasyon, her geçen gün yeni itiraflar ve belgelerle derinleşirken, kamuoyu şimdi toplanan paraların izinin sürülmesini bekliyor.

Özkan Yalım, Gündem, Güncel, Uşak, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 15:32:57. #7.13#
SON DAKİKA: Özkan Yalım soruşturmasında "Uşakspor perdesiyle pavyonlardan para topladı" iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.