Polis memurunun dikkati hayat kurtardı

24.04.2026 01:13  Güncelleme: 01:15
Tekirdağ'da sara nöbeti geçiren bir kadını Çorlu Kaymakamlığı'nda görevli polis memuru fark etti. Yere düşmek üzere olan kadını tutarak olası kafa yaralanması veya travma geçirmesine engel olan polis memurunun duyarlı davranışı takdir topladı. Nöbet geçiren kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Çorlu Hükümet Konağı önünde yürüyen bir kadın 17 Nisan Cuma günü sara nöbeti geçirdi. 

POLİS FARK EDİP YARDIMA KOŞTU

Çorlu Kaymakamlığı protokol girişinde görevli polis memuru Aslan Mehmet İyidoğan, sendeleyerek yürüyen kadının rahatsızlık geçirdiğini düşünüp hızlıca yanına doğru gitti.

Polis memuru İyidoğan, yere yığılmak üzere olan genç kadını son anda kolundan tutarak, olası kafa yaralanması veya travma geçirmesine engel oldu. Polis memuru Aslan Mehmet İyidoğan'ın duyarlı davranışı çevredeki vatandaşlardan da takdir topladı. 

HASTANEYE KALDIRILDI

Nöbet geçiren kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, Polis

Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı Kalbi o acıya dayanamadı Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı! Kalbi o acıya dayanamadı
Bisikletli çocuk otomobilin altında metrelerce sürüklendi Bisikletli çocuk otomobilin altında metrelerce sürüklendi
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci’ye devretti İşte verdiği mesaj TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci'ye devretti! İşte verdiği mesaj
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
Bakan Çiftçi: Mansur Yavaş’a 7 soruşturma izni verildi Bakan Çiftçi: Mansur Yavaş'a 7 soruşturma izni verildi
Dünya Kupası öncesi Milli Takım’a şok Arda Güler sezonu kapattı Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
Derbi kavgası günler öncesinden başladı Galatasaray’ın açıklamasına Fenerbahçe’den jet yanıt Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: ’Sadece senin için... Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: 'Sadece senin için...

09:34
Halfeti Belediyesi’ne şafak operasyonu: 47 gözaltı
Halfeti Belediyesi'ne şafak operasyonu: 47 gözaltı
09:30
Formula 1, İstanbul Park’a dönüyor
Formula 1, İstanbul Park'a dönüyor
09:24
Okan Buruk’tan Fenerbahçe derbisi için sürpriz karar
Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için sürpriz karar
09:00
Trump’ın “vur“ emri altın fiyatlarını vurdu Bir ilk yaşanabilir
Trump'ın "vur" emri altın fiyatlarını vurdu! Bir ilk yaşanabilir
08:37
Kız kaçırma kavgası cinayetle bitti
Kız kaçırma kavgası cinayetle bitti
08:36
Piyasalarda Hürmüz gerilimi Petrol 2 hafta sonra 100 doları aştı
Piyasalarda Hürmüz gerilimi! Petrol 2 hafta sonra 100 doları aştı
06:57
Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü
Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü
06:42
Ege Denizi’nde 5.9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 5.9 büyüklüğünde deprem
04:52
Çin, İran’daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısını yineledi
Çin, İran'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısını yineledi
02:34
Şırnak’ta 590 milyon lira değerinde kaçak altın ve döviz ele geçirildi
Şırnak'ta 590 milyon lira değerinde kaçak altın ve döviz ele geçirildi
