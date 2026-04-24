Polis memurunun dikkati hayat kurtardı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Çorlu Hükümet Konağı önünde yürüyen bir kadın 17 Nisan Cuma günü sara nöbeti geçirdi.

POLİS FARK EDİP YARDIMA KOŞTU

Çorlu Kaymakamlığı protokol girişinde görevli polis memuru Aslan Mehmet İyidoğan, sendeleyerek yürüyen kadının rahatsızlık geçirdiğini düşünüp hızlıca yanına doğru gitti.

Polis memuru İyidoğan, yere yığılmak üzere olan genç kadını son anda kolundan tutarak, olası kafa yaralanması veya travma geçirmesine engel oldu. Polis memuru Aslan Mehmet İyidoğan'ın duyarlı davranışı çevredeki vatandaşlardan da takdir topladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Nöbet geçiren kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.