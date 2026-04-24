Telefonu karıştırınca kız arkadaşının 22 farklı erkekle mesajlaştığını öğrendi

Yurt dışında gündem olan olayda, bir adam 5 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşının telefonunu karıştırınca şoke eden bir gerçekle karşılaştı. İddiaya göre genç kadın, aynı evde yaşamalarına rağmen her gün 22 farklı erkekle mesajlaşıyordu.

5 YILLIK İLİŞKİDE ŞOK DETAY

Uzun süredir birlikte olan çiftin ilişkisi, adamın şüphelenerek partnerinin telefonunu kontrol etmesiyle sarsıldı. Telefonda çok sayıda farklı erkekle düzenli mesajlaşmaların bulunması, sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olay kısa sürede viral olurken kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı kişiler durumu “aldatma” olarak değerlendirirken, bazıları ise bunun “sadakatsizlik sayılıp sayılmayacağı” üzerine tartışma başlattı.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlara göre partnerin telefonunu izinsiz kontrol etmek, ilişkide güven sorunlarının göstergesi olarak kabul ediliyor ve çoğu zaman çatışmayı artırıyor.

İLİŞKİDE GÜVEN TARTIŞMASI

Benzer olayların son dönemde artmasıyla birlikte, ilişkilerde dijital gizlilik ve sadakat sınırları yeniden tartışma konusu haline geldi. Uzmanlar, şüphe durumunda gizli takip yerine açık iletişimin daha sağlıklı olduğunu vurguluyor.