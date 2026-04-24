Bukele dev davada yargılanan çete üyelerinin fotoğraflarını paylaştı
Bukele dev davada yargılanan çete üyelerinin fotoğraflarını paylaştı

Bukele dev davada yargılanan çete üyelerinin fotoğraflarını paylaştı
24.04.2026 09:58
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin yargılanan çete üyelerinin fotoğraflarını paylaşması, 486 sanıklı dev davayı yeniden gündeme taşıdı. MS-13 üyelerine yönelik davada 47 binden fazla suçlama bulunurken, sanıklar ağır cezalarla karşı karşıya. Olağanüstü hal kapsamında yürütülen süreç eleştirilirken, hükümet ise sert politikaların suç oranını düşürdüğünü savunuyor.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin, yargılanan çete üyelerine ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşması, ülkede devam eden dev davayı yeniden gündeme taşıdı. Paylaşımlar, hükümetin çetelere karşı yürüttüğü sert politikaların sembolü olarak yorumlandı.

486 SANIKLI DEV DAVA SÜRÜYOR

Ülkede geçtiğimiz günlerde başlayan ve 486 şüpheliyi kapsayan toplu dava, Bukele yönetiminin çetelere karşı yürüttüğü en büyük yargı süreçlerinden biri olarak öne çıkıyor. Savcılık, Mara Salvatrucha (MS-13) çetesine üye olduğu iddia edilen sanıkların 2012-2022 yılları arasında işlenen 47 binden fazla suçtan sorumlu olduğunu belirtiyor.

Cinayet, kadın cinayeti, gasp ve silah kaçakçılığı gibi ağır suçlamalarla yargılanan sanıklar hakkında en üst sınırdan ceza talep ediliyor. Bir sanığın birden fazla suçtan hüküm giymesi halinde 200 yılı aşan hapis cezaları gündeme gelebiliyor.

OLAĞANÜSTÜ HAL VE TARTIŞMALAR

Bukele hükümetinin 2022’de ilan ettiği ve defalarca uzatılan olağanüstü hal kapsamında 91 binden fazla kişi gözaltına alındı. Bu süreçte çıkarılan düzenlemeler, toplu yargılamaların önünü açtı.

Ancak insan hakları örgütleri, bu uygulamaların adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini savunuyor. Uluslararası kurumlar, sanıkların avukatlara erişiminin kısıtlandığı ve savunma haklarının zedelendiği yönünde uyarılarda bulunuyor.

CEKOT HAPİSHANESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Sanıkların bir kısmı, Bukele yönetimi tarafından 2023’te açılan yüksek güvenlikli CECOT hapishanesinde tutuluyor. Bu cezaevi, ülkedeki “sıfır tolerans” politikasının simgelerinden biri haline geldi.

HÜKÜMET: SUÇ ORANI DÜŞTÜ

Hükümet ise sert güvenlik politikalarının sonuç verdiğini savunuyor. Resmi verilere göre, ülkede cinayet oranı önemli ölçüde düşerken, Bukele yönetimi çetelere karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguluyor.

