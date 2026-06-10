Kılıçdaroğlu'nun en sevdiği sanatçılardan biriydi! Sabahat Akkiraz'dan sert çıkış - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun en sevdiği sanatçılardan biriydi! Sabahat Akkiraz'dan sert çıkış

Kılıçdaroğlu\'nun en sevdiği sanatçılardan biriydi! Sabahat Akkiraz\'dan sert çıkış
10.06.2026 08:22
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CHP’deki "mutlak butlan" kararının ardından yaşanan tartışmalara sanatçı Sabahat Akkiraz da dahil oldu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakından takip ettiği isimlerden biri olan Akkiraz, sosyal medya paylaşımında Kılıçdaroğlu cephesini hedef alarak "Butlancılar; geldiğiniz gibi gideceksiniz" ifadelerini kullandı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın "mutlak butlan" kararıyla iptal edilmesinin ardından parti içinde yaşanan gerilim sürerken, tartışmalara sanatçı Sabahat Akkiraz da katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakından takip ettiği ve geçmişte birlikte çalıştığı isimlerden biri olan Akkiraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu cephesine yönelik sert ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun en sevdiği sanatçılardan biriydi! Sabahat Akkiraz'dan sert çıkış

"BUTLANCILAR GELDİĞİNİZ GİBİ GİDECEKSİNİZ"

Akkiraz paylaşımında, "Sömürge Valisi emperyalist ağzıyla konuşarak CHP yönetilmez! Butlancılar; geldiğiniz gibi gideceksiniz" ifadelerine yer verdi.

CHP'DE GERİLİM YÜKSELİYOR

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık görevine dönmüştü. dün (9 Haziran Salı) Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde Özel TBMM'de partinin grup toplantısını gerçekleştirmiş iki toplantıda da kalabalık dikkat çekmişti

Kararın ardından CHP Genel Merkezi'nde ve TBMM çevresinde yaşanan gelişmeler parti içindeki gerilimi artırırken, farklı kesimlerden gelen açıklamalar da tartışmaları derinleştiriyor.

Kılıçdaroğlu'nun en sevdiği sanatçılardan biriydi! Sabahat Akkiraz'dan sert çıkış

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Sabahat Akkiraz, Sosyal Medya, Politika, Gündem, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'nun en sevdiği sanatçılardan biriydi! Sabahat Akkiraz'dan sert çıkış - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • fatih mazlum fatih mazlum:
    Ya sebo bak isine sanada kac yumurtadan omlet olu diye soran kim 0 0 Yanıtla
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