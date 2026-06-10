Kılıçdaroğlu\'nun en sevdiği sanatçılardan biriydi! Sabahat Akkiraz\'dan sert çıkış

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın "mutlak butlan" kararıyla iptal edilmesinin ardından parti içinde yaşanan gerilim sürerken, tartışmalara sanatçı Sabahat Akkiraz da katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakından takip ettiği ve geçmişte birlikte çalıştığı isimlerden biri olan Akkiraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu cephesine yönelik sert ifadeler kullandı.

"BUTLANCILAR GELDİĞİNİZ GİBİ GİDECEKSİNİZ"

Akkiraz paylaşımında, "Sömürge Valisi emperyalist ağzıyla konuşarak CHP yönetilmez! Butlancılar; geldiğiniz gibi gideceksiniz" ifadelerine yer verdi.

CHP'DE GERİLİM YÜKSELİYOR

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık görevine dönmüştü. dün (9 Haziran Salı) Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde Özel TBMM'de partinin grup toplantısını gerçekleştirmiş iki toplantıda da kalabalık dikkat çekmişti

Kararın ardından CHP Genel Merkezi'nde ve TBMM çevresinde yaşanan gelişmeler parti içindeki gerilimi artırırken, farklı kesimlerden gelen açıklamalar da tartışmaları derinleştiriyor.