Beşiktaş transferde büyük oynuyor! 25 gole katkı yapan sol bek Grimaldo ile el sıkışıldı - Son Dakika
Beşiktaş transferde büyük oynuyor! 25 gole katkı yapan sol bek Grimaldo ile el sıkışıldı

Beşiktaş transferde büyük oynuyor! 25 gole katkı yapan sol bek Grimaldo ile el sıkışıldı
22.04.2026 18:57
Süper Lig devi Beşiktaş, Bayer Leverkusen'in yıldız sol beki Alejandro Grimaldo ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlıların Alman ekibi Leverkusen ile sıkı pazarlıklara başlayacağı dile getirildi.

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, transfer piyasasını sarsacak bir hamleye imza attı. Siyah-beyazlılar, Bayer Leverkusen formasıyla Avrupa'da fırtınalar estiren İspanyol sol bek Alejandro Grimaldo ile prensipte anlaşmaya vardı.

SERKAN REÇBER DEVREDE: EL SIKIŞILDI

Sky Sports'un haberine göre; Beşiktaş Sportif Direktörü Serkan Reçber, 30 yaşındaki futbolcuyla yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş'ın sunduğu vizyon ve kendisine biçilen "lider oyuncu" rolünden etkilenen Grimaldo'nun, siyah-beyazlıların teklifine "evet" dediği ve kişisel şartlarda tam mutabakat sağlandığı bildirildi.

LEVERKUSEN İLE PAZARLIK BAŞLAYACAK

Transferin önündeki en büyük engel ise kulüpler arasındaki pazarlıklar. Bayer Leverkusen'in tarihi şampiyonluğunda başrol oynayan isimlerden biri olan Grimaldo için Alman ekibi kapıyı 20 milyon Euro'dan açtı. Ancak Beşiktaş yönetimi, tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin 2027'de bitecek olmasını ve oyuncunun ayrılma isteğini koz olarak kullanarak bu rakamı aşağı çekmeyi hedefliyor.

25 GOLE KATKI SAĞLADI 

Barcelona altyapısında yetişen ve Leverkusen'e bedelsiz gelmeden önce Benfica'da uzun yıllar top koşturan Grimaldo, bu sezon kariyerinin zirvesine çıktı. Hücum gücüyle dikkat çeken İspanyol yıldız, çıktığı 41 resmi maçta 14 gol ve 11 asist üreterek tam 25 gole doğrudan katkı sağladı.

Son Dakika Spor Beşiktaş transferde büyük oynuyor! 25 gole katkı yapan sol bek Grimaldo ile el sıkışıldı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartal’da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi Kartal'da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi
İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
Tarihi yapıda tepki çeken halay Tarihi yapıda tepki çeken halay
Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı
Real Madrid’in yeni kahramanı Arda Güler’i öve öve bitiremediler Real Madrid'in yeni kahramanı! Arda Güler'i öve öve bitiremediler

18:38
Ekrem İmamoğlu’nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı
Ekrem İmamoğlu'nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı
18:15
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN’ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN'ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
17:42
MHP’li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
17:25
Ağrı’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
17:20
Mbappe ve Vinicius Junior’ın yuhalandığı maçta Arda Güler’e büyük onur
Mbappe ve Vinicius Junior'ın yuhalandığı maçta Arda Güler'e büyük onur
16:15
Gülistan’ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
SON DAKİKA: Beşiktaş transferde büyük oynuyor! 25 gole katkı yapan sol bek Grimaldo ile el sıkışıldı - Son Dakika
