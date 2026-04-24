Trabzon'da kayıp Oral'dan 12 gündür haber alınamıyor; son görüntüleri kamerada

24.04.2026 12:26  Güncelleme: 12:27
TRABZON'da evlerinden çıktıktan sonra geri dönmeyen Oral Şengün'den (27), 12 gündür haber alınamıyor.

Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Oral Şengün’den, evinden ayrıldıktan sonra 12 gündür haber alınamıyor. Ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

13 Nisan’da evinden ayrılan Şengün’ün geri dönmemesi üzerine yakınları durumu polise bildirdi. İhbar sonrası ekipler bölgede geniş çaplı arama başlattı.

Arama çalışmaları devam ederken, Şengün’ün kaybolduğu güne ait son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde genç adamın ilçedeki bir caddede yürüyerek yolun karşısına geçtiği anlar yer aldı.

Polis ekipleri ve ilgili birimler, kayıp genci bulmak için çalışmalarını sürdürürken, aile umutlu bekleyişini sürdürüyor.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
