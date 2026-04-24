Trabzon\'da kayıp Oral\'dan 12 gündür haber alınamıyor; son görüntüleri kamerada

Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Oral Şengün’den, evinden ayrıldıktan sonra 12 gündür haber alınamıyor. Ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

EVDEN ÇIKTI, GERİ DÖNMEDİ

13 Nisan’da evinden ayrılan Şengün’ün geri dönmemesi üzerine yakınları durumu polise bildirdi. İhbar sonrası ekipler bölgede geniş çaplı arama başlattı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Arama çalışmaları devam ederken, Şengün’ün kaybolduğu güne ait son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde genç adamın ilçedeki bir caddede yürüyerek yolun karşısına geçtiği anlar yer aldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polis ekipleri ve ilgili birimler, kayıp genci bulmak için çalışmalarını sürdürürken, aile umutlu bekleyişini sürdürüyor.