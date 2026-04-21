Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan 13. kez Avrupa şampiyon olan Rıza Kayaalp\'e telefon

21.04.2026 22:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 13. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak tarihe geçen milli sporcu Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti.

610 gün sonra yeniden mindere dönen ve 15. kez Avrupa Şampiyonası finaline yükselen milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kg'da altın madalyanın sahibi olarak 13. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KAYAALP'E TELEFON

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak tarihe geçen milli sporcu Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti.

''REKOR OLDU, SENİ TEBRİK EDİYORUM''

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar Darius Attila Vitek'i yenerek 13'üncü şampiyonluğuna ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihe geçen Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şampiyonluğun bizi mutlu etti. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Rekor oldu, seni tebrik ediyorum. Ailene selamlar. Sağ ol var ol. Gözlerinizden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

''SÖZÜMÜZDE DURDUK''

Rıza Kayaalp ise, "Sayın Cumhurbaşkanım rekoru kırdık. Bize tesis sözü verdiniz biz de size rekor sözü verdik. sözümüzde durduk. Teşekkür ediyorum." sözlerini sarf etti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
