İran ve ABD, Pakistan'a gitmiyor! Barış görüşmeleri iptal oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran ve ABD, Pakistan'a gitmiyor! Barış görüşmeleri iptal oldu

İran ve ABD, Pakistan\'a gitmiyor! Barış görüşmeleri iptal oldu
21.04.2026 22:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Wahinsgton'un taahhütlerini bozduğunu söyleyerek, barış görüşmeleri için Pakistan'a gitmeyeceğini ABD'ye iletti. ABD Başkan Yardımcısı Vance da Pakistan ziyaretini süresiz olarak iptal etti.

  İran basını, İran’ın Pakistan aracılığıyla ABD’ye yarın İslamabad’da yapılacak görüşmelere katılmayacağını ilettiğini bildirdi.

İRAN, PAKİSTAN'A GİTMEYECEĞİNİ AÇIKLADI

İran yönetimi, Washington’un daha önce verdiği taahhütleri yerine getirmediğini gerekçe göstererek Pakistan’da yapılması planlanan barış görüşmelerine katılmayacağını açıkladı. Tahran’dan yapılan açıklamada, ABD’nin baskıcı tutumu eleştirilerek mevcut şartlar altında masaya oturulmayacağı vurgulandı.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI DA PAKİSTAN ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

Bu gelişme üzerine, görüşmelere katılmak üzere bölgeye gitmesi beklenen ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de Pakistan ziyaretini programından çıkardı. Diplomatik kanalların tıkanmasıyla birlikte, bölgedeki geçici ateşkesin sona ermesine saatler kala gerilim yeniden tırmanışa geçti. Arabulucu konumundaki Pakistan’ın çabaları sonuçsuz kalırken, her iki tarafın da askeri teyakkuza geçtiği bildirildi. Uluslararası kamuoyu, diplomatik krizin bölgede yeni bir sıcak çatışmayı tetiklemesinden endişe ediyor.

Öte yandan Trump, savaşın 53. gününde İran ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Trump, ABD’nin masada güçlü bir konumda olduğunu savundu.

TRUMP: GÜÇLÜ BİR POZİSYONDAYIZ

CNBC’ye konuşan Trump, İran ile yapılacak olası anlaşmaya değinerek, "İran ile iyi bir anlaşma yapacağız, ablukamız başarılı oldu” dedi. ABD’nin müzakere sürecinde avantajlı olduğunu belirten Trump, ateşkesin uzatılmasına sıcak bakmadığını ifade etti.

"BAŞKA SEÇENEKLERİ YOK"

Trump açıklamasında İran’a yönelik askeri operasyonlara da değinerek, “Başka seçenekleri yok. Donanmalarını yok ettik. Hava Kuvvetleri’ni yok ettik. Liderlerini öldürdük. Hürmüz’ü biz kontrol ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN REST: YENİ KARTLAR OYNAMAYA HAZIRLANDIK

Trump'ın açıklamalarından sonra İran cephesinden ise "Trump, bir ablukayı dayatarak ve ateşkesi ihlal ederek, bu müzakere masasını – hayal gücünde – bir teslim masasına dönüştürmeye veya yenilenmiş bir savaşçılığı haklı çıkarmaya çalışıyor. Tehditlerin gölgesinde müzakereleri kabul etmiyoruz ve son iki hafta içinde, savaş alanında yeni kartlar oynamaya hazırlandık" çıkışı geldi.

Donald Trump, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ve ABD, Pakistan'a gitmiyor! Barış görüşmeleri iptal oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:14
Fenerbahçe, 1202’nci dakikada yıkıldı Kupada ilk yarı finalist Konyaspor
Fenerbahçe, 120+2'nci dakikada yıkıldı! Kupada ilk yarı finalist Konyaspor
22:02
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
21:37
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de tutuklandı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de tutuklandı
21:18
Bakan Gürlek açıkladı Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
Bakan Gürlek açıkladı! Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
21:14
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
20:44
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 23:18:49. #7.13#
SON DAKİKA: İran ve ABD, Pakistan'a gitmiyor! Barış görüşmeleri iptal oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.