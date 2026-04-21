Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı
Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı

21.04.2026 22:07
Bursa-Ankara ulaşım altyapısını güçlendirecek yüksek hızlı tren projesinde geri sayım başladı. 106 kilometrelik Bursa-Yenişehir-Osmaneli hattın 2026 yılı içinde test sürüşleri planlanırken, yıl sonunda ise hizmete alınması hedefleniyor. Tamamlandığında Bursa ile Ankara arasındaki seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşürmesi hedeflenen projenin rayları dron ile görüntülendi.

Bursa-Yenişehir-Osmaneli'yi kapsayan hızlı tren projesinde sona gelindi.

BURSA İLE ANKARA ARASINI 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞÜRECEK

Bursa'nın ekonomisinden turizmine kadar birçok konuda olumlu etkiye sahip olacak ve Bursa ile Ankara arasını 2 saat 15 dakikaya düşürecek hızlı trende ilk sefer 2026 sonunda gerçekleşecek. Hızlı trenin Bursa-Ankara arasındaki rayları dron ile de görüntülendi.

Yüksek hızlı tren hattı şantiye alanında geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen toplantıda Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şahin Biba'nın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekilleri Emel Gözükara Durmaz, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Ayhan Salman, ilçe belediye başkanları ve ilgili yöneticileri de hazır bulundu.

“2026 YILI SONUNA DOĞRU HAYIRLISIYLA FAALİYETE GİRMİŞ OLACAK”

Bursa'nın hatta Marmara'nın en büyük projelerinden biri olan 106 kilometrelik hızlı tren hattı ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan, şu ifadeleri kullandı: "Bursa'nın ulaşımına nefes aldıracak, ekonomisine güç katacak bu büyük yatırım Marmara bölgesine hayırlı olsun. 2026 yılı bizim için çok önemli. Bursa ve hatta Marmara'nın en büyük projelerinden bir tanesi diyebiliriz. 106 kilometrelik hızlı tren hattımızın faaliyete geçirilmesiyle alakalı bugün proje müellifi arkadaşlarla beraber seyrini incelemiş olduk. Kısmetse önümüzdeki süreç içerisinde 4'üncü, 5'inci ay itibarıyla büyük ihtimalle elektrik sistemleri ile alakalı sistemler devreye konmuş olacak. 7'inci ay itibarıyla da test treninin raylara inerek testlere başlamış olmasını bekliyoruz. Ardından da 2026 yılı sonuna doğru hayırlısıyla Bursalı hemşehrilerimizin hızlı tren hattımız faaliyete girmiş olacak.

“ŞEHİR HASTANESİ RAYLI SİSTEMİMİZ DE BURSALILARIN HİZMETİNE GEÇMİŞ OLACAK"

Sadece bununla bitmiyor tabi. Biliyorsunuz gar bölgesine kadar olan Emek-Şehir Hastanesi hattının da faaliyete geçmesi bizim için çok önemli. Müteahhit firmamız da burasını kısmetse hızlı trenin faaliyete geçmesiyle beraber Emek-Şehir Hastanesi hattımızın da faaliyete geçirmiş olacak. Bu bizim için büyük bir entegrasyon aslında. Bursa özelinde baktığımızda 2026 sonuna kadar hayırlısıyla hızlı trenimiz ve şehir hastanesi raylı sistemimiz de faaliyete geçmiş olup Bursalıların hizmetine geçmiş olacak"

“EN KISA ZAMANDA HEMŞEHRİLERİMİZİN SEVİNECEĞİ PROJELERE BAŞLAYACAĞIZ”

Bursa Büyükşehir Başkanvekili Biba ise, "Bursa'mızda biliyorsunuz hat olarak Kestel'den başlayıp işte üniversiteye kadar uzanan bir hattımız var. Oradan da T2 hattımız vardı. Ama bu Bursalı hemşehrilerimizin tabi bu raylı sistemdeki ihtiyacını karşılamıyor. Uzun süredir bununla ilgili yapılan çalışmalarımız var, ara bağlantılarımız var. Bunlarla ilgili de az önce hep beraber konuyla alakalı istişarelerimizi ettik. Tabi ki en kısa sürede bununla ilgili bir aksiyon alma konusunda neticelendirmeye çalıştık toplantımızı. Yani umuyoruz ki en kısa zamanda Bursalı hemşehrilerimizin de beklediği ve sevineceği projelerle yakın zamanda başlayacağız" dedi. 

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Mutlu Ali Mutlu:
    Uzun turpda fırıldak bitmez 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 22:35:08.
