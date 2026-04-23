Fatma\'nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı

23.04.2026 10:14
Adıyaman’da 17 yaşındaki Fatma Koçak’ın ölümü 12 yıl boyunca “intihar” olarak kayıtlara geçti. Yargıtay’ın bozma kararı ile yeniden açılan dosyada öz anne ve üvey kardeşinin "kocasının evinden kaçması" nedeniyle hiddet duydukları Fatma Koçak'ı öldürdüğü ortaya çıktı. Gizli tanık ifadeleriyle ortaya çıkan kan donduran vahşette sanıklar yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 23 Mayıs 2014’te 17 yaşındaki Fatma Koçak, karnından av tüfeğiyle tek kurşunla vurulmuş halde bulundu. Olay yerinde hayatını kaybeden genç kızın ölümüne ilişkin ilk değerlendirme “intihar” oldu. Soruşturma kapsamında anne Ayşe Gündüz ve üvey kardeş Kadir Korkut tutuklandı ancak yaklaşık 1,5 yıl sonra serbest bırakıldı.

YARGITAY DEVREYE GİRDİ, DOSYA YENİDEN AÇILDI

Olayın kamu davasına dönüşmesiyle dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay, verilen kararın yetersiz olduğuna hükmederek dosyanın yeniden görülmesini istedi. Bu karar üzerine Kahta Cumhuriyet Savcılığı dosyayı yeniden açtı ve olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

NEVŞEHİR'DEN ADIYAMAN'A KAÇTI

İddialara göre; babası vefat ettikten sonra annesi Ayşe Gündüz ve üvey kardeşi Kadir Korkut ile birlikte yaşayan Fatma Koçak'ın bir yakınları aracılığıyla tanıştığı Nevşehirli B.A.K. ile evlilik kararı aldığı, yaşı küçük olduğu için annesinin onayı ve mahkeme kararıyla 11 Mart'ta resmi nikahla evlendiği tespit edildi. Fatma Koçak'ın evlendikten sonra Nevşehir'e gittiği, daha sonra eşinden kaçarak Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine geldiği tespit edildi. Eve dönen Fatma Koçak'ın çıkan tartışmada üvey kardeşi Kadir Korkut tarafından av tüfeği ile vurulduğu tespit edildi. 

"SİZ BENİ ÖLDÜRECEKSİNİZ"

Soruşturma dosyasına giren bulgulara göre Fatma Koçak, annesi ve üvey kardeşi tarafından darbedildi. Saçlı deride kanama, vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve çizikler oluştuğu belirlendi. Gizli tanık ifadeleri, genç kızın “Siz beni öldüreceksiniz” dediğini ortaya koydu. Gizli tanıklar, silah sesinin sanıkların evde olduğu saatlerde duyulduğunu beyan etti.

İNTİHAR SÜSÜ VERİLEN PLAN ORTAYA ÇIKTI

Delillere göre sanıklar olayın ardından evi intihar süsü verecek şekilde düzenledi. Odalara tarım ilacı serpiştirildi, tüp açıldı. Anne Ayşe Gündüz, evde olmadığı izlenimi oluşturmak için akrabalarına giderek kızının evde olduğunu söyledi. Üvey kardeşin ise olaydan sonra arkadaşından araba alarak doğrudan işe gittiği tespit edildi. Tanıkların eve gelmesiyle Fatma Koçak’ın cansız bedeni bulundu ve olay “intihar” gibi gösterildi.

YARGITAY: NİTELİKLİ KASTEN ÖLDÜRME

Yargıtay, sanıkların genç kızı sistematik şiddet ve baskıyla ölüme sürüklediğini belirledi. Bu nedenle eylemin “intihara yönlendirme” değil, Türk Ceza Kanunu kapsamında “nitelikli kasten öldürme” suçu oluşturduğuna hükmetti. Yerel mahkemenin önceki kararı bozuldu.

12 YIL SONRA YENİDEN TUTUKLANDILAR

Yargıtay kararı sonrası harekete geçen ekipler, anne Ayşe Gündüz ve üvey kardeş Kadir Korkut’u yeniden gözaltına aldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Adıyaman L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

  ramazan koçak ramazan koçak:
    çoğu intihar olayı cinayet aslında iyi inceleme yapılmalı bu tür olaylara 2 0 Yanıtla
