Bodrum'da Bıçaklı Saldırı: Bir Kadın Yaralandı
Bodrum'da Bıçaklı Saldırı: Bir Kadın Yaralandı

22.04.2026 19:48
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kadın, evinin bahçesinde bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde işten dönen kadın, evinin bahçesinde bıçaklı saldırıya uğradı.

ARDI ARDINA SALDIRDI

Olay, saat 17.30 sıralarında Konacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Güler B. (54) işten çıkarak evine geldiği sırada, bahçede kendisini bekleyen şüphelinin saldırısına uğradı. Şüpheli, yanında getirdiği bıçakla kadına art arda saldırırken, Güler B. aldığı darbeler sonrası kanlar içinde yere yığıldı.

DURUMU AĞIR

Çevreden yükselen çığlıklar üzerine bahçeye koşan oğlu, annesini ağır yaralı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Güler B., ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS HER YERDE SALDIRGANI ARIYOR

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, saldırının tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi. 

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Bodrum, Muğla, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
