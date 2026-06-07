Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yönetimleri arasında tartışma çıktı - Son Dakika
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Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yönetimleri arasında tartışma çıktı

07.06.2026 17:57
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Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi tamamlandı. Oy sayımı esnasında sandıklarda gözlemci kalıp kalmamasına ilişkin Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yöneticileri arasında tartışma çıktı. Aziz Yıldırım tarafı temsilci bulunmasını istemezken, Hakan Safi tarafı gözlemcilerin bulunmasını istedi!

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi tamamlandı.

OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ 

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılan oy verme işlemi, saat 10.00'da başlayıp saat 17.00'de sona erdi. Kongrede başkan adaylarından Hakan Safi için beyaz, Aziz Yıldırım için de sarı pusula kullanıldı.

İKİ TARAF ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Sarı-lacivertlilerde oy sayımı işlemine geçilirken, iki başkan adayının yönetimleri arasında gerginlik yaşandı. Sandıklarda gözlemci kalıp kalmamasına ilişkin Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yöneticileri arasında tartışma çıktı. Aziz Yıldırım tarafı temsilci bulunmasını istemezken, Hakan Safi tarafı gözlemcilerin bulunmasını istedi!

Aziz Yıldırım, Hakan Safi, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yönetimleri arasında tartışma çıktı - Son Dakika

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