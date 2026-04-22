Chelsea, Rosenior ile yollarını ayırdı! Ödenecek tazminat dudak uçuklattı - Son Dakika
Chelsea, Rosenior ile yollarını ayırdı! Ödenecek tazminat dudak uçuklattı

Chelsea, Rosenior ile yollarını ayırdı! Ödenecek tazminat dudak uçuklattı
22.04.2026 19:44
Chelsea, 5 maç üst üste gol atamadan yenilen Liam Rosenior'un görevine son verildiğini açıkladı. Londra ekibi, İngiliz teknik adama 28 milyon euro tazminat bedeli ödeyecek.

Premier Lig'de kötü günler geçiren ve oynadığı son 5 resmi maçta rakip kalelere gol dahi atamayan Chelsea'de beklenen ayrılık gerçekleşti. 

LIAM ROSENIOR'A VEDA

Chelsea, Enzo Maresca'nın yerine göreve getirilen teknik direktör Liam Rosenior ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz teknik adama emekleri için teşekkür edildi. Öte yandan Callum McFarlane'nin haziran ayına kadar Chelsea'nin geçici teknik direktörü olacağı belirtildi. 

28 MİLYON EURO TAZMİNAT ÖDENECEK

Londra ekibi, ocak ayında göreve gelen ve 2032 yılına kadar sürecek sözleşme imzalayan 41 yaşındaki teknik adama 28 milyon Euro tazminat ödeyecek. 

CHELSEA'DE NE YAPTI?

Chelsea'de 3 ay süreyle görev yapan Rosenior, takımının başında çıktığı 23 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.

Son Dakika Spor Chelsea, Rosenior ile yollarını ayırdı! Ödenecek tazminat dudak uçuklattı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Chelsea, Rosenior ile yollarını ayırdı! Ödenecek tazminat dudak uçuklattı - Son Dakika
