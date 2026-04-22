İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı\'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil

22.04.2026 19:52
İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Trump'ın ilan ettiği süresiz ateşkesle ilgili açıklama yaptı. Galibaf, "Tam ateşkes, dünyanın ekonomisini rehin alan deniz ablukası ve esir almasıyla ihlal edilmediği ve siyonistlerin tüm cephelerdeki savaş kışkırtıcılığının durdurulduğu takdirde anlam taşır; Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin bariz bir ihlaliyle mümkün değildir." dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Trump tarafından ilan edilen süresiz ateşkesle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ateşkesin gerçek bir anlam taşıması için deniz ablukasının kalkması ve bölgedeki askeri gerilimin tamamen durması gerektiğini belirten Galibaf, ekonomik baskılar sürdüğü müddetçe kalıcı barışın mümkün olmayacağını ifade etti.

"TAM ATEŞKES, DENİZ ABLUKASININ KALKMASIYLA ANLAM TAŞIR"

Galibaf şunları söyledi: Tam ateşkes, dünyanın ekonomisini rehin alan deniz ablukası ve esir almasıyla ihlal edilmediği ve siyonistlerin tüm cephelerdeki savaş kışkırtıcılığının durdurulduğu takdirde anlam taşır; Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin bariz bir ihlaliyle mümkün değildir.

Askeri saldırganlıkla hedeflerine ulaşamadılar, kabadayılıkla da ulaşamayacaklar. Tek yol, İran milletinin haklarını kabul etmektir."

Öte yandan New York Post'a konuşan Trump, İran tarafıyla yürütülen temasların olumlu seyrettiğini iddia etti.

TRUMP: MÜZAKERELERDE 72 SAAT İÇİNDE İLERLEME YAŞANABİLİR

Trump taraflar arasındaki müzakerelerin ikinci turunun bu hafta cuma günü gerçekleşebileceğini duyurdu. ABD Başkanı, "Müzakerelerde 36-72 saat içinde ilerleme/kırılma yaşanabilir" dedi. Olası görüşmelerde, bölgedeki deniz ticaretinin güvenliği ve nükleer faaliyetlere yönelik kısıtlamaların masadaki en kritik başlıklar olması bekleniyor.

İRAN: HENÜZ KATILMA KARARI ALMADIK

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'ın ABD ile ikinci tur görüşmelere katılma kararı almadığını açıkladı. Bekayi, görüşmelerin ulusal çıkarlarla uyumlu olması durumunda İslamabad'a gidebileceklerini belirtti.

TRUMP, ATEŞKESİ SÜRESİZ UZATMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran'ın anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, İran'la müzakereler konusundaki belirsizlik sürerken, Truth Social hesabından önemli bir açıklama yaptı.

Trump, İran yönetiminin "bölünmüş" olduğunu savunarak, Pakistan'ın da ateşkesle ilgili talebini dikkate alarak, bugün sona erecek olan geçici ateşkesi uzattığını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı: "İran yönetiminin ciddi bir bölünme içinde olduğu gerçeği ve Pakistan'dan Mareşal Asım Münir ile Başbakan Şahbaz Şerif'in de talebi üzerine, liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana kadar İran'a yönelik saldırımızı askıya almamız istendi. Bu nedenle ordumuza ablukayı sürdürme ve her açıdan hazır kalmaları talimatı verdim; dolayısıyla (İran'ın) önerisi sunulana ve müzakereler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım."

İRAN'DAN ABD'NİN ATEŞKES KARARINA İLK YORUM

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin tek taraflı olarak ateşkesi uzatma kararına ilişkin, “İran’ın çıkarlarını yerine getirmek ve İran halkının kazanımlarını pekiştirmek açısından mantıklı ve gerekli zeminin oluştuğu sonucuna vardığımızda adım atacağız.” dedi.

İran’ın sahadaki gelişmeleri yakından izlediğini ve ulusal çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri alacağını dile getiren Bekayi, “İran Silahlı Kuvvetleri de her türlü tehdit ve saldırıya karşı ülkeyi korumak için hazır. Diplomasi ulusal çıkarların ve güvenliğin temin edilmesinin bir aracıdır. Bu aracı kullanmanın, İran’ın çıkarlarını yerine getirmek ve İran halkının kazanımlarını pekiştirmek açısından mantıklı ve gerekli zeminin oluştuğu sonucuna vardığımızda adım atacağız.” ifadelerini kullandı.

Bekayi ayrıca ülkesinin, “saldırganlardan ve savaş suçlularından” hesap sorulması ve tazminat alınması için tüm fırsat ve imkanlardan faydalanacağını kaydetti.

