Antalya'da Ücretsiz Domates Dağıtımı - Son Dakika
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Antalya'da Ücretsiz Domates Dağıtımı

Antalya\'da Ücretsiz Domates Dağıtımı
09.06.2026 17:06
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Serik'te üretici, satamadığı 4 ton domatesi vatandaşlara bedava dağıttı, yoğun ilgi gördü.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir üretici, toptancı halinde alıcı bulamadığı yaklaşık 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Çınaraltı Meydanı'nda gerçekleştirilen dağıtıma vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Aksu ilçesinde çiftçilik yapan Turan Kıvrak, kendi üretimi olan domatesleri toptancı halinde satamayınca farklı bir yöntem izledi. Kasalarla kamyonete yüklenen yaklaşık 4 ton domates, Serik Çınaraltı Meydanı'na getirilerek vatandaşlara bedelsiz olarak dağıtıldı. Ücretsiz domates dağıtıldığını duyan çok sayıda vatandaş kısa sürede meydana akın etti. Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri poşetlere doldurdukları domatesleri alarak evlerine götürdü. Dağıtım sırasında zaman zaman yoğunluk yaşandığı gözlendi.

"5 lira mı, buyurun bedava"

Üretici Turan Kıvrak, tarım sektöründe yaşanan fiyat dalgalanmalarına dikkat çekerek ürünlerini satmak yerine vatandaşlarla paylaşmayı tercih ettiğini söyledi. Kıvrak, "Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ister 100 lira olsun ister 5 lira olsun halkımıza dağıtıyoruz. 100 lira olduğu zamanda da üretmemiz zor oluyor. Bugün bolluk var. Buyurun arkadaşlar, buyurun vatandaşlar. 5 lira mı, buyurun bedava" dedi.

Ücretsiz dağıtılan domateslerden alan vatandaşlar ise üreticiye teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Antalya, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Ücretsiz Domates Dağıtımı - Son Dakika

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