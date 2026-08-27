Denizde boğulan iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı! Ortaya çıkan detay kahretti - Son Dakika
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Denizde boğulan iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı! Ortaya çıkan detay kahretti

Denizde boğulan iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı! Ortaya çıkan detay kahretti
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Rize'nin Çayeli ilçesinde denizde boğulan 16 yaşındaki Ahmet Ertuğrul ve 11 yaşındaki kardeşi Arif Kerem Önder, Ardeşen Merkez Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Arif Kerem'in dalgalara kapılması üzerine ağabeyinin onu kurtarmak için suya girdiği öğrenildi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde denizde boğulan 16 yaşındaki Ahmet Ertuğrul ve 11 yaşındaki kardeşi Arif Kerem Önder, Ardeşen Merkez Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Arif Kerem'in dalgalara kapılması üzerine ağabeyinin onu kurtarmak için suya girdiği öğrenildi.

AĞABEY-KARDEŞ SON KEZ YAN YANA

Rize'nin Çayeli ilçesinde denizde boğulan Ahmet Ertuğrul Önder ile kardeşi Arif Kerem Önder için Ardeşen Merkez Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. 

Denizde boğulan iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı! Ortaya çıkan detay kahretti

ÇOK SAYIDA SİYASİ KATILDI

Törene, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Yeni Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Rize Vali Yardımcısı Metin Eyyüpkoca, Ardeşen Kaymakamı Ahmet Korkmaz, Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün, Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Denizde boğulan iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı! Ortaya çıkan detay kahretti

GÖZYAŞLARI İÇİNDE SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Törende baba Mehmet Önder, taziyeleri kabul etti. İki kardeşin cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

KARDEŞİNİ KURTARMAK İSTEMİŞ

Öte yandan Arif Kerem Önder'in sahilde denize ayaklarını sokmak isterken dalgalara kapıldığı, ağabeyi Ahmet Ertuğrul Önder'in de onu kurtarmak için suya girdiği belirtildi.

Denizde boğulan iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı! Ortaya çıkan detay kahretti
Denizde boğulan iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı! Ortaya çıkan detay kahretti
Kaynak: DHA

Ahmet Ertuğrul, Ardeşen, Güncel, Çayeli, Cami, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizde boğulan iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı! Ortaya çıkan detay kahretti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizde boğulan iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı! Ortaya çıkan detay kahretti - Son Dakika
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