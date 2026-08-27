Acun Ilıcalı bir transferi daha bitirdi: Bonservisi 15 milyon Euro - Son Dakika
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Acun Ilıcalı bir transferi daha bitirdi: Bonservisi 15 milyon Euro

Acun Ilıcalı bir transferi daha bitirdi: Bonservisi 15 milyon Euro
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Premier Lig ekibi Hull City, Fransız sağ kanat oyuncusu Mohamed- Ali Cho’yu kadrosuna kattığını açıkladı. İngiliz ekibi bu transfer için 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Premier Lig temsilcisi Hull City, transfer dönemine damga vuracak bir hamleye imza attı. 

MOHAMED-ALI CHO, HULL CITY'DE

İngiliz ekibi, Nice forması giyen Fransız sağ kanat oyuncusu Mohamed-Ali Cho’yu kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

15 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Hücum hattını güçlendirmek için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Hull City, 22 yaşındaki genç yıldızın transferini yüksek bir bonservis bedeliyle tamamladı. İngiliz temsilcisinin bu iddialı transfer için kulübüne 15 milyon Euro ödeyeceği açıklandı. Sürati, yüksek top tekniği ve bire birdeki etkili oyunuyla dikkat çeken 22 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu, ligin ikinci haftasında oynanacak Coventry City maçının kadrosunda yer alacak. 

Acun Ilıcalı, Hull City, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı bir transferi daha bitirdi: Bonservisi 15 milyon Euro - Son Dakika

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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı bir transferi daha bitirdi: Bonservisi 15 milyon Euro - Son Dakika
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