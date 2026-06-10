Koç Grubu'na Diyarbakır'da bir silahlı saldırı daha - Son Dakika
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Koç Grubu'na Diyarbakır'da bir silahlı saldırı daha

Koç Grubu\'na Diyarbakır\'da bir silahlı saldırı daha
10.06.2026 13:23
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Diyarbakır'da Koç Holding bünyesindeki Otokoç bayisine silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi. Rahmi Koç'un kamuoyunda tartışma yaratan "Kürt kadın" fıkrasının ardından Koç Grubu'na ait noktalara yönelik peş peşe gerçekleşen saldırılar dikkat çekti.

İş insanı Rahmi Koç'un tepki çeken "Kürt kadın" fıkrasının ardından Koç Holding bünyesindeki Yapı Kredi Bankası'nın Sur ilçesindeki şubesi ile bankanın bir bankamatiğine silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından üçüncü saldırı Koç Grubu'na ait Otokoç araç bayisine düzenlendi. 

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda, yaralanan olmadığı, binada maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldıra yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

Koç Grubu'na <a class='keyword-sd' href='/diyarbakir/' title='Diyarbakır'>Diyarbakır</a>'da bir silahlı saldırı daha

İLK SALDIRI DEĞİL

Koç Holding bünyesinde bulunan İstanbul'daki Otokoç Genel Müdürlüğü ile Antalya'daki bir bayiye de silahlı saldırı düzenlenmişti.

SALDIRILARIN ZAMANI DİKKAT ÇEKTİ

Rahmi Koç'un İzmir'deki hastane açılışında yaptığı "Kürt kadın hasta" fıkrasından sonra peş peşe yaşanan saldırılar dikkat çekti. Koç, "Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş. ‘Hanımefendi, perdenin arkasına gidin, soyunun,’ deyince kadın, ‘Doktor bey, ilk sen soyun’ demiş’" ifadelerini kullanmıştı. 

Kaynak: ANKA

Koç Holding, Diyarbakır, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Otokoç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koç Grubu'na Diyarbakır'da bir silahlı saldırı daha - Son Dakika

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SON DAKİKA: Koç Grubu'na Diyarbakır'da bir silahlı saldırı daha - Son Dakika
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