Koç Grubu\'na Diyarbakır\'da bir silahlı saldırı daha

İş insanı Rahmi Koç'un tepki çeken "Kürt kadın" fıkrasının ardından Koç Holding bünyesindeki Yapı Kredi Bankası'nın Sur ilçesindeki şubesi ile bankanın bir bankamatiğine silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından üçüncü saldırı Koç Grubu'na ait Otokoç araç bayisine düzenlendi.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda, yaralanan olmadığı, binada maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldıra yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

İLK SALDIRI DEĞİL

Koç Holding bünyesinde bulunan İstanbul'daki Otokoç Genel Müdürlüğü ile Antalya'daki bir bayiye de silahlı saldırı düzenlenmişti.

SALDIRILARIN ZAMANI DİKKAT ÇEKTİ

Rahmi Koç'un İzmir'deki hastane açılışında yaptığı "Kürt kadın hasta" fıkrasından sonra peş peşe yaşanan saldırılar dikkat çekti. Koç, "Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş. ‘Hanımefendi, perdenin arkasına gidin, soyunun,’ deyince kadın, ‘Doktor bey, ilk sen soyun’ demiş’" ifadelerini kullanmıştı.