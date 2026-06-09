Evsiz Kimyagerin Umut Dolu Yolculuğu - Son Dakika
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Evsiz Kimyagerin Umut Dolu Yolculuğu

Evsiz Kimyagerin Umut Dolu Yolculuğu
09.06.2026 15:14
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62 yaşındaki Ali Bektaş, engelli raporu ile tren yolculukları yaparak hayata tutunuyor.

Ankara'da yaşayan ve yaşadığı mali kriz sonrası evsiz kalan 62 yaşındaki kimyager Ali Bektaş, yüzde 82 engelli raporuyla ücretsiz tren yolculukları yaparak yaşamını sürdürüyor. Bir dönem öğretmenlik yapan ve kendi şirketini kuran Bektaş, bugün sokaklarda verdiği yaşam mücadelesini anlattı.

Aslen Kırşehir doğumlu olan, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü mezunu 62 yaşındaki Ali Bektaş, Ankara'da yaşadığı ekonomik çöküşün ardından evsiz kaldı. Bir dönem öğretmenlik yapan ve daha sonra Ankara'da kendi kimya şirketini kuran Bektaş, yaşadığı mali kriz nedeniyle tüm birikimini kaybederek sokakta yaşamaya başladı.

Yüzde 82 engelli raporu bulunan Bektaş, devletin sağladığı ulaşım imkanlarından yararlanarak sokakta kalmak yerine trenlerle Türkiye'nin farklı şehirlerine seyahat ediyor. Bu kapsamda Manisa'ya da gelen Bektaş, hem dinlenmek hem de kenti tanımak amacıyla yolculuk yaptığını söyledi.

Yaşadıklarını anlatan Bektaş, "Sosyal bir kaza sonrası şirketim battı ve mali anlamda yıkıldım. Sokaklarda kalmaya başladım. Sokaklarda kalmamın bir parçası da devletin bana verdiği yüzde 82 engelli raporu sayesinde sahip olduğum kimlikle tren yolculukları yapabilmemdir. Manisa'ya da bu sebeple geldim. Hem biraz soluklanmak hem de Manisa'yı tanımak için buradayım" dedi.

Evsizliğin yalnızca Türkiye'ye özgü bir sorun olmadığını belirten Bektaş, "Sokakta kalmak veya evsiz olmak Allah'ın emri değildir. İnsanların kendi hatalarından ya da yaşadıkları olumsuzluklardan kaynaklanan bir gerçekliktir. Bu tüm dünyada böyledir. İngiltere'de de ABD'de de böyledir. Devletimiz son 20 yılda engellilere ve yaşlılara Avrupa ülkelerinden ve ABD'den daha fazla imkan sundu. Biz de bu imkanlardan yararlanıyoruz" diye konuştu.

Sokakta yaşayan insanların önemli bir bölümünün bağımlılık sorunlarıyla mücadele ettiğini ifade eden Bektaş, "Sokaktaki insanların çoğu alkolizm bataklığına saplanmıştır. Bunun içinde uyuşturucu da var. Bunlarla bireysel mücadele etmek mümkün değil. Devletin bu konuda daha fazla müdahil olması gerekiyor. Benim gibi ekonomik ve sosyal nedenlerle hayatındaki konumunu kaybeden insanlar da var" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı zorluklara rağmen hayata umutla baktığını dile getiren Bektaş, "Bir sınav dünyasında yaşıyoruz. Sokakta kalacağız sınav olacağız, zengin olacağız sınav olacağız, engelli olacağız sınav olacağız. Bunların hepsi bir sınavdır. Şükrettim, hala da şükrediyorum. Sokakta kalmak, aç kalmak, susuz kalmak elbette kolay değil. Ancak bunun da Allah'ın verdiği bir sınav olduğuna inanıyorum ve kabulleniyorum. Bu yaştan ve bu kadar hastalıktan sonra yapılabilecek en önemli şey, durumu kabullenip Allah'a sığınmaktır" şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Ali Bektaş, 3. Sayfa, Ekonomi, evsiz, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Evsiz Kimyagerin Umut Dolu Yolculuğu - Son Dakika

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