Şeyh Hasina Ülkesine Dönüş Yapacak - Son Dakika
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Şeyh Hasina Ülkesine Dönüş Yapacak

28.06.2026 18:17
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Gıyabında idama mahkum edilen eski Başbakan Hasina, bu yıl Bangladeş'e geri döneceğini açıkladı.

Bangladeş'te gıyabında idama mahkum edilen eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid, 2024'teki protestolar sırasında ayrıldığı ülkesine bu yıl içerisinde geri döneceğini belirtti.

Şeyh Hasina, Bangladeş'te Temmuz 2024'te yüzlerce kişinin ölümüne neden olan protestolarda şiddet olayları sürerken askeri helikopterle ülkeden ayrılmasından bu yana bulunduğu Hindistan'da NDTV kanalına konuştu.

Bangladeş'te hakkında verilen idam kararını "yasa dışı, anayasaya aykırı ve siyasi güdümlü bir sürecin parçası" diye nitelendiren Hasina, "Şunu açıkça söylemek isterim: Bu yıl her engeli ve her komployu aşarak ülkeme döneceğim." dedi.

Hasina, Bangladeş'teki gelişmeleri takip ettiğini belirterek, "Bangladeş bugün bir kez daha zor bir dönemden geçiyor. Ülke için bu kritik zamanda orada olamamam beni derinden üzüyor. Bu fırsat bana tanınmadı." diye konuştu.

Dönüşünün "kişisel hırstan" kaynaklanmadığını ve "ölümden korkmadığını" dile getiren Hasina, protestolardaki olayların ardından kaydı askıya alınan partisi Avami Birliği'nin "ülkedeki tüm demokratik hareketlere öncülük ettiğini" savundu.

Hasina, Avami Birliği'nin "çok kez yasaklandığını ve yeniden ayağa kalktığını" söyleyerek, "Parti ofislerini kapatmış olabilirler. Siyasi faaliyetleri geçici olarak bastırmış olabilirler. Ancak Avami Birliği'ni halkın kalbinden silmeyi başaramadılar." ifadelerini kullandı.

Bangladeş'te idama mahkum edilmişti

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkeme'nin kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuş, protestocular bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamış, geçici hükümet dönemini sona erdirmek üzere bu yıl 12 Şubat'ta düzenlenen seçimlerde ise Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) iktidara gelmişti.

Hasina da protestolardaki can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle Kasım 2025'te gıyabında çarptırıldığı idam cezasının yanı sıra yolsuzluk suçlamalarından da ayrıca hapis cezalarına mahkum edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şeyh Hasina Ülkesine Dönüş Yapacak - Son Dakika

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