Son Dakika Evsiz Haberleri

- 18:04 Suriye'de Depremde Hasar Gören Binalar Hükümet Kararıyla Yıkılıyor
Suriye'de yerel halkı neredeyse her şeyden mahrum bırakan yıkıcı depremlerin ardından, Suriyeliler güvenlik nedenleriyle evlerinin yıkılmasına tanık olmak zorunda kalıyor.
- 16:32 Katar'dan Türkiye ve Suriye'ye gönderilecek 10 bin mobil evin ilk bölümü yola çıkıyor
Katar'ın, Türkiye'yi vuran ve Suriye'de de hissedilen depremler nedeniyle iki ülkeye göndereceğini duyurduğu 10 bin mobil evin ilk bölümü yola çıkıyor.
- 16:32 Katar'dan Türkiye ve Suriye'ye gönderilecek 10 bin mobil evin ilk bölümü yola çıkıyor
Katar'ın, Türkiye'yi vuran ve Suriye'de de hissedilen depremler nedeniyle iki ülkeye göndereceğini duyurduğu 10 bin mobil evin ilk bölümü yola çıkıyor.
- 15:25 Suriye'yi Ziyaret Eden Dsö Genel Direktörü Beraberinde 35 Ton Yardım Götürdü
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cumartesi günü depremin vurduğu Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentini ziyaret ederek, önümüzdeki günlerde Suriye'ye daha fazla acil yardım ulaşacağına dair umut verdi.
- 15:24 Milli Eğitim Bakanı açıkladı: İşte okulların başlama tarihleri!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim ve öğretimin akıbetine ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...
- 13:06 Yozgat'taki Meslek Liselerinde Depremzedeler İçin Soba Üretiliyor
Yozgat’taki beş meslek lisesinde, deprem bölgesinde evsiz kalan depremzedeler için kurulan çadırların ısıtılabilmesi amacıyla soba üretilmeye başlandı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, "Beş okulumuzda, iklim şartları nedeniyle soba ihtiyacı olduğundan dolayı soba üretimi yapılmaktadır. Üretilen sobalar, depremzedelere ulaştırılmak üzere, valiliğimiz ve AFAD koordinasyon merkezi ile müşterek halinde en kısa sürede tamamlayıp gönderilecektir" dedi.
- 13:06 Yozgat'taki Meslek Liselerinde Depremzedeler İçin Soba Üretiliyor
Yozgat’taki beş meslek lisesinde, deprem bölgesinde evsiz kalan depremzedeler için kurulan çadırların ısıtılabilmesi amacıyla soba üretilmeye başlandı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, "Beş okulumuzda, iklim şartları nedeniyle soba ihtiyacı olduğundan dolayı soba üretimi yapılmaktadır. Üretilen sobalar, depremzedelere ulaştırılmak üzere, valiliğimiz ve AFAD koordinasyon merkezi ile müşterek halinde en kısa sürede tamamlayıp gönderilecektir" dedi.
- 12:45 Iraklı Hurşit Nine, engelli maaşını Türkiye'deki depremzedelere bağışladı
Irak'ın Süleymaniye kentinde yaşayan 75 yaşındaki Hurşid Hüseyin Muhammed, engelli maaşını "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere bağışladı.
- 12:45 Iraklı Hurşit Nine, engelli maaşını Türkiye'deki depremzedelere bağışladı
Irak'ın Süleymaniye kentinde yaşayan 75 yaşındaki Hurşid Hüseyin Muhammed, engelli maaşını "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere bağışladı.
- 12:38 Bağlar'da depremin yaraları sarılıyor
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin Diyarbakır'da en fazla hasar verdiği bölge olan merkez Bağlar ilçesinde felaketin yaralarını sarmak için çalışmalar son sürat devam ediyor.
- 11:51 Depremzede aile Boğazkent'teki tatil sitesine yerleştirildi
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da evleri yıkılan ve Antalya'ya gelen aile, Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde bulunan bir tatil sitesinde konuk edilmeye başlandı.
- 11:04 Hatay'dan enkazlardan geriye hatıralar kaldı
Hatay'da şiddetli depremlerde birçok bina yerle bir olurken, ayakta kalanlar da büyük hasar aldı.
- 11:26 Bornova Belediyesi, 500'e Yakın Depremzedenin Barınma İhtiyacını Karşılayacak
Bornova Belediyesi, 6 Şubat’ta meydana gelen iki depremin ardından evsiz kalan 500'e yakın depremzedeye barınma imkanı sağlayacak. Deprem bölgesinden tahliye edilen yurttaşların barınma sorununa çözüm için harekete geçtiklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Kendi tesislerimiz, çevremizdeki oteller ve kurumlar arası iş birliğiyle şu anda 500 kişiye yakın kişi için bir tesis sağladık. Bunu artırmaya çalışacağız” dedi.
- 11:24 Suriye'de Depremde Hasar Gören Binalar Hükümet Kararıyla Yıkılıyor
HALEP, 12 Şubat (Xinhua) -- Bir insanın tanık olabileceği en üzücü sahnelerden biri kendi evinin gözleri önünde yıkılmasıdır.
- 11:04 Hatay'dan enkazlardan geriye hatıralar kaldı
Hatay'da şiddetli depremlerde birçok bina yerle bir olurken, ayakta kalanlar da büyük hasar aldı.
- 10:14 Depremzedelerin yerleştirileceği yurtlar boşaltılmaya başlandı
DEPREMZEDELERİN Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirileceği açıklamasının ardından, öğrenciler eşyalarını toplamak için kaldıkları yurda geldi.
- 10:02 Almanya, ülkede yakınları bulunan depremzedelere 3 aylık vize verecek
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin geçici olarak Almanya'da konaklayabilmeleri için görev gücü oluşturduklarını belirtti. İçişleri Bakanı Nancy Faeser de, "Almanya'daki Türk veya Suriyeli ailelerin afet bölgesindeki yakınlarını bürokratik olmayan bir şekilde yanlarına getirip barınmalarını ve tedavi olmalarını sağlamak istiyoruz. Vizeler, hızlı bir şekilde verilerek, 3 ay boyunca geçerli olacak." dedi.
- 10:14 İSTANBUL-MALTEPE'DE DEPREMZEDELERİ MİSAFİR EDECEK KYK YURDUNDA HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
MALTEPE'de bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mimar Sinan Öğrenci Yurdu depremzedelerin konaklaması için hazırlandı.
- 10:02 Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Almanya'daki ailelerin depremden etkilenen akrabalarını geçici olarak yanlarına alabilmelerini sağlamaya...
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin geçici olarak Almanya'da konaklayabilmeleri için görev gücü oluşturduklarını belirterek, "Almanya'daki ailelerin depremden etkilenen akrabalarını geçici olarak yanlarına alabilmelerini...
- 10:00 Minik depremzededen duygulandıran şiir
Kahramanmaraş merkezli iki depremin yol açtığı felaketin ardından Elbistan ilçesinden ailesiyle birlikte Eskişehir'e gelen 8 yaşındaki Meryem Eslem Bostan'ın yazdığı "Dünyam Karardı" adlı şiir, görenleri duygulandırdı.
- 00:58 Depremzedeler için kışlık giysi dikiyorlar
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli öğretmenler ve kursiyerler, depremden etkilenen afetzedeler için atkı, bere, kazak, yelek, polar pijama gibi ihtiyaç ürünlerini üretiyor.
- 00:43 Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da Depremzedeler ile Bir Araya Geldi
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. 11 Şubat günü, saat 17.00 itibariyle açıklanan resmi verilere göre 21 bin 848 yurttaş yaşamını yitirdi. Depremin yıkıma neden olduğu kentlerde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.
- Dün Dün 16:24 Irak Parlamento Heyeti Depremin Vurduğu Suriye'ye Destek Ziyaretinde Bulundu
BAĞDAT, 11 Şubat (Xinhua) -- Irak parlamentosundan bir heyet, Cuma günü depremden etkilenen Suriye'ye destek ziyaretinde bulundu.
- Dün Dün 13:55 Adana'da depremi yaşayan öğretmen ve öğrenciler, afet bölgesi için ekmek üretiyor
Kahramanmaraş merkezli depremleri Adana'da yaşayan lise öğrencileri, öğretmenleriyle okullarındaki "Fırın Atölyesi"nde depremzedeler için günlük 10 bin ekmek üretiyor.
- Dün Dün 15:28 Mehmet Balık: Depremzeler İçin Antalya'daki Expo Alanı Çadırkent'e Dönüştürülmeli
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, , 10 ilde büyük yıkıma ve binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde yararlanan, evsiz kalan yurttaşların ağırlanması için Antalya'daki Expo alanının çadırkente dönüştürülmesi için çağrıda bulundu.
- Dün Dün 13:55 Adana'da depremi yaşayan öğretmen ve öğrenciler, afet bölgesi için ekmek üretiyor
Kahramanmaraş merkezli depremleri Adana'da yaşayan lise öğrencileri, öğretmenleriyle okullarındaki "Fırın Atölyesi"nde depremzedeler için günlük 10 bin ekmek üretiyor.
- Dün Dün 13:33 Depremde marketini, evini kaybetti ama sokak hayvanlarını unutmadı
KAHRAMANMARAŞ merkezli 2 büyük depremin vurduğu Hatay'da marketini ve evini kaybeden Halil Berberoğlu, sokak hayvanlarını unutmadı.
- Dün Dün 13:24 Deprem nedeniyle evsiz kalan vatandaşlar için kampanyalar!
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin ardından evsiz kalmış vatandaşlar için öne çıkan kampanyaları derledik.
- Dün Dün 12:51 Karabük'te uluslararası öğrencilerden depremzedelere 150 bin lira yardım
Karabük Üniversitesinde (KBÜ) öğrenim gören uluslararası öğrenciler, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için 150 bin lira yardım topladı.
- Dün Dün 12:14 Unhcr: Deprem Suriye'de 5,3 Milyon Kişiyi Yerinden Etti
BM yetkilisi: UNHCR, yerinden edilmiş kişilerin barındığı merkezlere çadır, plastik örtü, termal battaniye, uyku matı ve kışlık giysi gibi gerekli ihtiyaçları sağlamak amacıyla barınak ve yardım malzemeleri temin etmeye odaklanıyor.
- Dün Dün 11:57 Bilecik'e gelen depremzedeler otogarda karşılandı
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası evsiz kalan ve depremden sağ kurtulan vatandaşlar, akrabalarının yanına yerleşmeleri için geldikleri Bilecik'te yetkililer tarafından otogarda karşılandı.
- Dün Dün 11:54 Kepez'de depremzedeler için Sahra Mutfağı kuruldu
Kepez Belediyesi, deprem bölgesinden Antalya'ya gelen depremzedeleri bağrına bastı.
- Dün Dün 10:13 İlkadımlı kursiyerler depremzedeler için diktiler
İlkadım Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ile birlikte depremzedeler için giysi dikimine devam ediyor.
- Dün Dün 09:24 ZERAY APARTMANI SAKİNLERİ; İLK ÖNCE ÇIĞLIK GELDİ BİNA YIKILINCA KESİLDİ
ADANA'da depremde Yurt Mahallesi'nde bulunan 12 katlı Zeray Apartmanı'nın B bloğu tamamen yıkılırken A bloğu ise yıkılmadı.
- Dün Dün 09:24 Depremde bir bloğu yıkılan apartmanda oturanlar: Önce çığlık geldi, bina yıkılınca kesildi
ADANA'da 12 katlı Zeray Apartmanı'nın B bloğu depremde yıkıldı.
- Dün Dün 00:33 Depremden sağ kurtulan vatandaş: Dışarıya çıkmaya çalıştık, bizi duvardan duvara fırlattı
ADIYAMAN'daki depremzedelerin Aydın'a tahliyeleri başladı.
- Dün Dün 00:33 DEPREMDEN SAĞ KURTULAN VATANDAŞ DIŞARIYA ÇIKMAYA ÇALIŞTIK, BİZİ DUVARDAN DUVARA FIRLATTI
ADIYAMAN'daki depremzedelerin Aydın'a tahliyeleri başladı.
- 10.02.2023 10 Şub 20:19 Depremzedeler Fethiye'deki yurda yerleştirildi
Depremzedeler Fethiye'deki yurda yerleştirildi Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremlerin ardından, tahliye edilen 140 depremzede Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirildi.
- 10.02.2023 10 Şub 19:01 Dünya Müslüman Alimler Birliğinden "zekat mallarının depremzedelere verilmesi" çağrısı
Dünya Müslüman Alimler Birliği başta olmak üzere İslam alemindeki birçok fetva kurulu, "zekat mallarının depremzedelere verilmesi" çağrısında bulundu.
- 10.02.2023 10 Şub 18:55 Depremzedeler için hazırlanan tesise deprem bölgesinden gelen vatandaşlar yerleştirildi
İnegölspor altyapı tesislerine dün gece itibariyle bölgeden gelen depremzede vatandaşlar yerleştirildi.
- 10.02.2023 10 Şub 17:25 Altınordu, 25 depremzede çocuğu İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde ağırlayacak
Altınordu Kulübü, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden dolayı evsiz kalan 10-15 yaş arasındaki 25 çocuğun İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde ikamet edeceğini açıkladı.
- 10.02.2023 10 Şub 16:53 "Asrın felaketi"nde yaşamını yitirenler için IKBY'deki tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) tüm camilerde cuma namazı sonrası Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
- 10.02.2023 10 Şub 16:53 Arap ülkelerinde gıyabi cenaze namazı kılınarak depremzedeler için yardım toplandı
Arap ülkelerinde "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınarak depremzedeler için yardım toplandı.
- 10.02.2023 10 Şub 15:27 Altınordu tesislerini açtı
Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden dolayı evsiz kalan 10-15 yaşları arasındaki 25 çocuğun barınması için İsmet Orhunbilge Tesisleri'nin kapılarını açma kararı aldı.
- 10.02.2023 10 Şub 15:13 Savaştan Kaçıp İzmir'e Gelen Ukraynalılar Depremzedeler İçin Çalışıyor
Ukrayna-Rusya Savaşı sırasında ülkelerinden kaçarak İzmir’e gelen Ukraynalılar, Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak için İzmir’de çalışmalara katılıyor.
- 10.02.2023 10 Şub 10:29 Bağcılar Belediyesi'nden depremzedelere psikolojik destek
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu illerden Bağcılar'a getirilen depremzedelere Bağcılar Belediyesi tarafından psikolojik destek veriliyor.
- 09.02.2023 09 Şub 22:51 Adana'da depremzedeler çadırlarda yaşıyor
Adana'da Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yıkılan binaların enkazlarında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
- 09.02.2023 09 Şub 22:51 Adana'da depremzedeler çadırlarda yaşıyor
Adana'da depremzedeler çadırlarda yaşıyor Adana'da Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yıkılan binaların enkazlarında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
- 09.02.2023 09 Şub 18:54 Kahramanmaraş'ta depremzedeler için yardımcı bilgiler paylaşıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'taki vatandaşların ulaşabilecekleri telefonlar numaraları ve bilgiler paylaşıldı.
- 09.02.2023 09 Şub 18:20 Depremzedeler tatil bölgesine yerleştirilmeye başlandı, sayı 30 bine yaklaştı
Depremzedeler tatil bölgesine yerleştirilmeye başlandı, sayı 30 bine yaklaştı Türkiye'yi yasa boğan depremden dolayı evsiz kalan vatandaşlardan bir kısmı tatil bölgesi Mersin'in Erdemli ilçesine yerleştirildi 3 bini Kızkalesi olmak üzere ilçe genelinde yaklaşık 30 bin depremzedenin otel,...