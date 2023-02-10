Son Dakika Evsiz Haberleri

18:04 Suriye'de Depremde Hasar Gören Binalar Hükümet Kararıyla Yıkılıyor Suriye'de yerel halkı neredeyse her şeyden mahrum bırakan yıkıcı depremlerin ardından, Suriyeliler güvenlik nedenleriyle evlerinin yıkılmasına tanık olmak zorunda kalıyor.

16:32 Katar'dan Türkiye ve Suriye'ye gönderilecek 10 bin mobil evin ilk bölümü yola çıkıyor Katar'ın, Türkiye'yi vuran ve Suriye'de de hissedilen depremler nedeniyle iki ülkeye göndereceğini duyurduğu 10 bin mobil evin ilk bölümü yola çıkıyor.

16:32 Katar'dan Türkiye ve Suriye'ye gönderilecek 10 bin mobil evin ilk bölümü yola çıkıyor Katar'ın, Türkiye'yi vuran ve Suriye'de de hissedilen depremler nedeniyle iki ülkeye göndereceğini duyurduğu 10 bin mobil evin ilk bölümü yola çıkıyor.

15:25 Suriye'yi Ziyaret Eden Dsö Genel Direktörü Beraberinde 35 Ton Yardım Götürdü Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cumartesi günü depremin vurduğu Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentini ziyaret ederek, önümüzdeki günlerde Suriye'ye daha fazla acil yardım ulaşacağına dair umut verdi.

15:24 Milli Eğitim Bakanı açıkladı: İşte okulların başlama tarihleri! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim ve öğretimin akıbetine ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

13:06 Yozgat'taki Meslek Liselerinde Depremzedeler İçin Soba Üretiliyor Yozgat’taki beş meslek lisesinde, deprem bölgesinde evsiz kalan depremzedeler için kurulan çadırların ısıtılabilmesi amacıyla soba üretilmeye başlandı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, "Beş okulumuzda, iklim şartları nedeniyle soba ihtiyacı olduğundan dolayı soba üretimi yapılmaktadır. Üretilen sobalar, depremzedelere ulaştırılmak üzere, valiliğimiz ve AFAD koordinasyon merkezi ile müşterek halinde en kısa sürede tamamlayıp gönderilecektir" dedi.

13:06 Yozgat'taki Meslek Liselerinde Depremzedeler İçin Soba Üretiliyor Yozgat’taki beş meslek lisesinde, deprem bölgesinde evsiz kalan depremzedeler için kurulan çadırların ısıtılabilmesi amacıyla soba üretilmeye başlandı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, "Beş okulumuzda, iklim şartları nedeniyle soba ihtiyacı olduğundan dolayı soba üretimi yapılmaktadır. Üretilen sobalar, depremzedelere ulaştırılmak üzere, valiliğimiz ve AFAD koordinasyon merkezi ile müşterek halinde en kısa sürede tamamlayıp gönderilecektir" dedi.

12:45 Iraklı Hurşit Nine, engelli maaşını Türkiye'deki depremzedelere bağışladı Irak'ın Süleymaniye kentinde yaşayan 75 yaşındaki Hurşid Hüseyin Muhammed, engelli maaşını "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere bağışladı.

12:45 Iraklı Hurşit Nine, engelli maaşını Türkiye'deki depremzedelere bağışladı Irak'ın Süleymaniye kentinde yaşayan 75 yaşındaki Hurşid Hüseyin Muhammed, engelli maaşını "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere bağışladı.

12:38 Bağlar'da depremin yaraları sarılıyor Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin Diyarbakır'da en fazla hasar verdiği bölge olan merkez Bağlar ilçesinde felaketin yaralarını sarmak için çalışmalar son sürat devam ediyor.

11:51 Depremzede aile Boğazkent'teki tatil sitesine yerleştirildi "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da evleri yıkılan ve Antalya'ya gelen aile, Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde bulunan bir tatil sitesinde konuk edilmeye başlandı.

11:04 Hatay'dan enkazlardan geriye hatıralar kaldı Hatay'da şiddetli depremlerde birçok bina yerle bir olurken, ayakta kalanlar da büyük hasar aldı.

11:26 Bornova Belediyesi, 500'e Yakın Depremzedenin Barınma İhtiyacını Karşılayacak Bornova Belediyesi, 6 Şubat’ta meydana gelen iki depremin ardından evsiz kalan 500'e yakın depremzedeye barınma imkanı sağlayacak. Deprem bölgesinden tahliye edilen yurttaşların barınma sorununa çözüm için harekete geçtiklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Kendi tesislerimiz, çevremizdeki oteller ve kurumlar arası iş birliğiyle şu anda 500 kişiye yakın kişi için bir tesis sağladık. Bunu artırmaya çalışacağız” dedi.

11:24 Suriye'de Depremde Hasar Gören Binalar Hükümet Kararıyla Yıkılıyor HALEP, 12 Şubat (Xinhua) -- Bir insanın tanık olabileceği en üzücü sahnelerden biri kendi evinin gözleri önünde yıkılmasıdır.

11:04 Hatay'dan enkazlardan geriye hatıralar kaldı Hatay'da şiddetli depremlerde birçok bina yerle bir olurken, ayakta kalanlar da büyük hasar aldı.

10:14 Depremzedelerin yerleştirileceği yurtlar boşaltılmaya başlandı DEPREMZEDELERİN Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirileceği açıklamasının ardından, öğrenciler eşyalarını toplamak için kaldıkları yurda geldi.

10:02 Almanya, ülkede yakınları bulunan depremzedelere 3 aylık vize verecek Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin geçici olarak Almanya'da konaklayabilmeleri için görev gücü oluşturduklarını belirtti. İçişleri Bakanı Nancy Faeser de, "Almanya'daki Türk veya Suriyeli ailelerin afet bölgesindeki yakınlarını bürokratik olmayan bir şekilde yanlarına getirip barınmalarını ve tedavi olmalarını sağlamak istiyoruz. Vizeler, hızlı bir şekilde verilerek, 3 ay boyunca geçerli olacak." dedi.

10:14 İSTANBUL-MALTEPE'DE DEPREMZEDELERİ MİSAFİR EDECEK KYK YURDUNDA HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI MALTEPE'de bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mimar Sinan Öğrenci Yurdu depremzedelerin konaklaması için hazırlandı.

10:02 Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Almanya'daki ailelerin depremden etkilenen akrabalarını geçici olarak yanlarına alabilmelerini sağlamaya... Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin geçici olarak Almanya'da konaklayabilmeleri için görev gücü oluşturduklarını belirterek, "Almanya'daki ailelerin depremden etkilenen akrabalarını geçici olarak yanlarına alabilmelerini...

10:00 Minik depremzededen duygulandıran şiir Kahramanmaraş merkezli iki depremin yol açtığı felaketin ardından Elbistan ilçesinden ailesiyle birlikte Eskişehir'e gelen 8 yaşındaki Meryem Eslem Bostan'ın yazdığı "Dünyam Karardı" adlı şiir, görenleri duygulandırdı.

00:58 Depremzedeler için kışlık giysi dikiyorlar Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli öğretmenler ve kursiyerler, depremden etkilenen afetzedeler için atkı, bere, kazak, yelek, polar pijama gibi ihtiyaç ürünlerini üretiyor.

00:43 Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da Depremzedeler ile Bir Araya Geldi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. 11 Şubat günü, saat 17.00 itibariyle açıklanan resmi verilere göre 21 bin 848 yurttaş yaşamını yitirdi. Depremin yıkıma neden olduğu kentlerde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

16:24 Irak Parlamento Heyeti Depremin Vurduğu Suriye'ye Destek Ziyaretinde Bulundu BAĞDAT, 11 Şubat (Xinhua) -- Irak parlamentosundan bir heyet, Cuma günü depremden etkilenen Suriye'ye destek ziyaretinde bulundu.

15:28 Mehmet Balık: Depremzeler İçin Antalya'daki Expo Alanı Çadırkent'e Dönüştürülmeli Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, , 10 ilde büyük yıkıma ve binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde yararlanan, evsiz kalan yurttaşların ağırlanması için Antalya'daki Expo alanının çadırkente dönüştürülmesi için çağrıda bulundu.

13:33 Depremde marketini, evini kaybetti ama sokak hayvanlarını unutmadı KAHRAMANMARAŞ merkezli 2 büyük depremin vurduğu Hatay'da marketini ve evini kaybeden Halil Berberoğlu, sokak hayvanlarını unutmadı.

13:24 Deprem nedeniyle evsiz kalan vatandaşlar için kampanyalar! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin ardından evsiz kalmış vatandaşlar için öne çıkan kampanyaları derledik.

12:51 Karabük'te uluslararası öğrencilerden depremzedelere 150 bin lira yardım Karabük Üniversitesinde (KBÜ) öğrenim gören uluslararası öğrenciler, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için 150 bin lira yardım topladı.

12:14 Unhcr: Deprem Suriye'de 5,3 Milyon Kişiyi Yerinden Etti BM yetkilisi: UNHCR, yerinden edilmiş kişilerin barındığı merkezlere çadır, plastik örtü, termal battaniye, uyku matı ve kışlık giysi gibi gerekli ihtiyaçları sağlamak amacıyla barınak ve yardım malzemeleri temin etmeye odaklanıyor.

11:57 Bilecik'e gelen depremzedeler otogarda karşılandı Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası evsiz kalan ve depremden sağ kurtulan vatandaşlar, akrabalarının yanına yerleşmeleri için geldikleri Bilecik'te yetkililer tarafından otogarda karşılandı.

10:13 İlkadımlı kursiyerler depremzedeler için diktiler İlkadım Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ile birlikte depremzedeler için giysi dikimine devam ediyor.

09:24 ZERAY APARTMANI SAKİNLERİ; İLK ÖNCE ÇIĞLIK GELDİ BİNA YIKILINCA KESİLDİ ADANA'da depremde Yurt Mahallesi'nde bulunan 12 katlı Zeray Apartmanı'nın B bloğu tamamen yıkılırken A bloğu ise yıkılmadı.

20:19 Depremzedeler Fethiye'deki yurda yerleştirildi Depremzedeler Fethiye'deki yurda yerleştirildi Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremlerin ardından, tahliye edilen 140 depremzede Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirildi.

19:01 Dünya Müslüman Alimler Birliğinden "zekat mallarının depremzedelere verilmesi" çağrısı Dünya Müslüman Alimler Birliği başta olmak üzere İslam alemindeki birçok fetva kurulu, "zekat mallarının depremzedelere verilmesi" çağrısında bulundu.

18:55 Depremzedeler için hazırlanan tesise deprem bölgesinden gelen vatandaşlar yerleştirildi İnegölspor altyapı tesislerine dün gece itibariyle bölgeden gelen depremzede vatandaşlar yerleştirildi.

17:25 Altınordu, 25 depremzede çocuğu İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde ağırlayacak Altınordu Kulübü, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden dolayı evsiz kalan 10-15 yaş arasındaki 25 çocuğun İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde ikamet edeceğini açıkladı.

16:53 "Asrın felaketi"nde yaşamını yitirenler için IKBY'deki tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) tüm camilerde cuma namazı sonrası Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

16:53 Arap ülkelerinde gıyabi cenaze namazı kılınarak depremzedeler için yardım toplandı Arap ülkelerinde "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınarak depremzedeler için yardım toplandı.

15:27 Altınordu tesislerini açtı Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden dolayı evsiz kalan 10-15 yaşları arasındaki 25 çocuğun barınması için İsmet Orhunbilge Tesisleri'nin kapılarını açma kararı aldı.

15:13 Savaştan Kaçıp İzmir'e Gelen Ukraynalılar Depremzedeler İçin Çalışıyor Ukrayna-Rusya Savaşı sırasında ülkelerinden kaçarak İzmir’e gelen Ukraynalılar, Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak için İzmir’de çalışmalara katılıyor.

10:29 Bağcılar Belediyesi'nden depremzedelere psikolojik destek Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu illerden Bağcılar'a getirilen depremzedelere Bağcılar Belediyesi tarafından psikolojik destek veriliyor.

22:51 Adana'da depremzedeler çadırlarda yaşıyor Adana'da Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yıkılan binaların enkazlarında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

22:51 Adana'da depremzedeler çadırlarda yaşıyor Adana'da depremzedeler çadırlarda yaşıyor Adana'da Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yıkılan binaların enkazlarında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

18:54 Kahramanmaraş'ta depremzedeler için yardımcı bilgiler paylaşıldı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'taki vatandaşların ulaşabilecekleri telefonlar numaraları ve bilgiler paylaşıldı.