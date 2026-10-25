Adana\'da evsiz olduğu belirtilen Mustafa Akel\'in bedeni Seyhan Nehri\'nden çıkarıldı

Adana'da evsiz olduğu belirtilen Mustafa Akel'in bedeni Seyhan Nehri'nden çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da Seyhan Nehri'nde cesedin sürüklendiği ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan cansız bedenin 2 gündür haber alınamayan evsiz olduğu belirtilen Mustafa Akel'e ait olduğu belirlendi; otopsi için Adli Tıp morguna götürüldü, soruşturma başlatıldı.
ADANA'da evsiz olduğu belirtilen ve 2 gündür haber alınamayan Mustafa Akel (48), Seyhan Nehri'nde ölü bulundu.
Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı'ndaki Kuvayi Milliye Parkı'nda yürüyen vatandaşlar, Seyhan Nehri'nde bir cesedin sürüklendiğini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan cesedin, Mustafa Akel'e ait olduğu belirlendi. Evsiz olduğu öğrenilen Akel'den 2 gündür haber alınamadığı belirtildi. Olay yerindeki incelemenin ardından Akel'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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