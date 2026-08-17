İsrail Doğu Kudüs'te Evi Yıktı, 15 Kişiyi Evsiz Bıraktı - Son Dakika
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İsrail Doğu Kudüs'te Evi Yıktı, 15 Kişiyi Evsiz Bıraktı

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İsrail güçleri, Kalendiya'daki iki katlı evi 'ruhsatsız' gerekçesiyle yıkarak 15 kişiyi evsiz bıraktı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeybatısında yer alan Kalendiya beldesinde Filistinlilere ait iki katlı evi yıkarak 15 kişiyi evsiz bıraktı.

Filistinli aktivist Mahmud Avdullah, basına yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin sabah saatlerinde Kalendiya beldesindeki El-Beryat bölgesine baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail güçlerinin, Filistinli Ziyp Hamad'a ait iki katlı evi kuşattığını aktaran Avdullah, her katı 250 metrekare olan binanın "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıldığını ifade etti.

Avdullah, yıkılan evde 15 kişiden oluşan iki ailenin yaşadığını aktardı.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının olmadığını vurgulayan Filistinliler, bunu "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" şeklinde değerlendiriyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinliler, İsrail makamlarının yıkım işlemini gerçekleştirmesi halinde kendilerine dayattığı masrafları ödeyemedikleri için zaman zaman evlerini kendi elleriyle yıkmak zorunda kalıyor.

Kaynak: AA

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