Kolombiya\'daki Depremde Ölü Sayısı 331\'e Yükseldi

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 331'e yükseldi.

Ulusal Afet Risk Yönetimi Biriminden (UNGRD), ülkeyi vuran 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili son duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 artarak 331'e çıktığı bildirildi.

Yaralı sayısının 4 bin 439, kayıp kişi sayısının 240, enkaz altından sağ çıkarılanların sayısının ise 364 olduğu belirtildi.

Kolombiya'da hükümet, 7,4 büyüklüğündeki depremin yol açtığı yıkımla mücadeleyi kolaylaştırmak amacıyla "ekonomik, sosyal ve ekolojik acil durum" ilan etmişti.

MUCİZE FONU KURULMUŞTU

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, 18 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, depremin ilk belirlemelere göre 9,5 milyar dolarlık hasara yol açtığını belirtmişti.

De la Espriella, yeniden inşa sürecini yönetmek amacıyla "Mucize Fonu" (Fondo Milagro) adıyla yeni bir fon kurulduğunu açıklamıştı.

Fon, 1999'da Kolombiya'nın Armenia kentinde meydana gelen deprem sonrası kurulan "Kahve Eksenini Yeniden İnşa ve Sosyal Kalkınma Fonu (Forec)" örnek alınarak idare edilecek.

Hükümet, evlerini kaybeden ailelere kira yardımı, kamu hizmetlerinde kolaylık, yeni konut ve konut iyileştirme desteği sağlamayı planlıyor.

Depremde evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen ailelere 26 Ağustos'tan itibaren üç ay boyunca aylık 875 bin 452 peso (yaklaşık 285 dolar) yardım yapılacağını kaydeden de la Espriella, "Yalnızca kaybettiklerimizin yerine yenisini koymakla kalmayacağız. Var olanı daha güvenli, altyapısı daha dayanıklı ve daha fazla iş imkanı sağlayacak şekilde daha iyi inşa edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.