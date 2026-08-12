İsrail, Beytüllahim'de Filistinlilere Ait Binayı Yıktı - Son Dakika
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İsrail, Beytüllahim'de Filistinlilere Ait Binayı Yıktı

İsrail, Beytüllahim\'de Filistinlilere Ait Binayı Yıktı
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İsrail ordusu, Batı Şeria'da 3 Filistin ailesini evsiz bırakarak bir bina yıktı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait bir binayı yıkarak 3 aileyi daha evsiz bıraktı.

İsrail askerleri, sabah saatlerinde iş makineleri ve yıkım ekipleriyle Beytüllahim'in güneyindeki Masara köyüne baskın düzenledi.

Baskının ardından İsrail güçleri, köyde Filistinli 3 ailenin yaşadığı üç katlı bir binayı yıktı.

Yıkım öncesinde İsrail güçleri, İkinci Oslo Anlaşması kapsamında "C bölgesi" olarak sınıflandırılan alanda "ruhsatsız" inşa edildiği iddiasıyla binadaki eşyaların bir kısmını dışarı çıkardı.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik bakımından Filistin'e, "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e bırakılmış; yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e devredilmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin temmuz ayının başında yayımladığı rapora göre, İsrail, 2026'nın ilk 6 ayında Filistinlilere ait 740 yapıyı yıktı.

Yıkımlardan 546'sı çocuk olmak üzere 923 Filistinli etkilendi. Aynı dönemde İsrail makamları 254 yapı hakkında da yıkım kararı çıkardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Beytüllahim'de Filistinlilere Ait Binayı Yıktı - Son Dakika

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